Incontro della serie "Guida all'ascolto" per l'opera lirica "Carmen" di Georges Bizet

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:15

Chi partiva in pellegrinaggio nel Medioevo? Quali erano le mete? Quali strutture ospitavano i pellegrini? Come si inserisce Altopascio nello sviluppo di questa storia? A queste e a tante altre domande risponderà la conferenza "Adla Magione del Tau.

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:14

Si è svolto mercoledì 12 febbraio un incontro fra la garante per i detenutI, avvocato Alessandra Severi, il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore al sociale Valeria Giglioli e Pilade Ciadetti presidente della commissione consiliare sociale. Il colloquio è stato l'occasione per presentare al primo cittadino un'iniziativa dedicata al reinserimento degli ex...

venerdì, 14 febbraio 2020, 18:11

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00, nella sala del consiglio comunale di Capannori è in programma un incontro pubblico di informazione sull'attuale tema del Coronavirus.

venerdì, 14 febbraio 2020, 13:00

Si informano tutte le imprese che lunedi 2 marzo, alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Confartigianato Imprese Lucca, si terrà un importante convegno per fare il punto, a quattro anni dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016).

venerdì, 14 febbraio 2020, 11:10

Proseguono le iniziative di "Pòstera - Il futuro che manca" la nuova manifestazione culturale promossa dal Comune di Capannori e dal Cineforum Ezechiele 25,17. Domani, sabato 15 febbraio, alle ore 10.30 al polo culturale Artémisia a Tassignano si terranno letture rivolte a bambini da 0 a 6 anni e alle...

venerdì, 14 febbraio 2020, 10:45

Il 20 febbraio (h. 17-19) riprendono le attività della Società Filosofica Italiana a Lucca per l'anno 2020, con la presentazione del libro Ripensare la politica. Immagini del possibile e dell'alterità, a cura di Emanuele Profumi e Alfonso Maurizio Iacono (Edizioni ETS, Pisa 2019), all'interno del ciclo di incontri su "Idealismo,...

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:29

Nuovo incontro organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”; martedì 18 febbraio, alle ore 21,15 presso la sede del gruppo in Via Urbiciani, 380 a San Concordio – Lucca, Graziano Di Giuseppe, Professore presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e membro del Consiglio Direttivo della Società...

venerdì, 14 febbraio 2020, 08:21

Sabato 15 febbraio alle ore 9.00, presso l’aula magna della scuola N. Machiavelli di Lucca, si terrà Il 27^ convegno “Prevenire è ANCORA possibile”.Prevenire è Possibile dagli anni '90 promuove la prevenzione relazionale ed educativa in tutta Italia.

giovedì, 13 febbraio 2020, 18:16

Venerdì 14 febbraio lavoratori e lavoratrici della scuola saranno in piazza in diverse città italiane: Firenze (alle ore 10 inizio del corteo da Piazza Santa Maria Novella), Milano, Torino, Bologna, Taranto, Sassari e Cagliari. Obiettivo di chi - scrive Potere al popolo di Lucca - ogni giorno, entra nelle aule...

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:23

Una rapida perturbazione, associata localmente a forti venti occidentali, transiterà a partire dalla serata di oggi, giovedì 13 e nella notte fra giovedì e venerdì 14 febbraio. La perturbazione, che ha spinto Sala operativa della protezione civile a emanare un codice giallo, valido fino alla mattina di domani, venerdì 14...