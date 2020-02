Alla Ubik presentazione con Fabio Genovesi

Altre notizie brevi

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:42

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Ligorna in programma domenica 23 febbraio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e sino alla fine...

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:33

Lucca ospiterà dal 27 febbraio al 1° marzo prossimo il 48° evento del Parlamento Europeo dei Giovani. Si tratta di una delle Regional session organizzate periodicamente in Italia che coinvolgerà una sessantina di giovani studenti provenienti da tutta la Toscana, a cui si aggiungono alcune delegazioni internazionali che dibatteranno sulle...

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:37

La rassegna “L’arte sullo schermo” della Fondazione Ragghianti arriva al suo quarto e ultimo appuntamento sabato 22 febbraio alle 17.30, con la proiezione del video-documentario di Saskia Boddeke “The Greenaway Alphabet” (Olanda, 2017, 69 minuti, in inglese con sottotitoli in italiano).

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:35

“Il Carnevale a San Vito” è un evento nato per offrire ai cittadini e ai clienti del Parco una giornata divertente e di allegria con il tema del carnevale. Sarà allestito un Truck e durante la giornata esibizioni di canto e ballo, molti giochi come la caccia al tesoro e...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:58

"Leggo che l'assessore Mercanti, punta sul vivo, mi replica dicendo che con il mio allarmismo danneggio il mercato. Sono sconcertato: è il Comune che l'ha danneggiato irreparabilmente spostandolo alle Tagliate e non facendo nulla in questi tre anni per valorizzarlo!". Lo dichiara il consigliere comunale Remo Santini.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 16:13

Un nuovo appuntamento con la storia delle donne a Lucca venerdì 21 febbraio alle ore 16,30 al Centro Maria Eletta Martini in via Sant'Andrea 33 nel centro storico di Lucca questa volta incentrato sul rapporto tra le donne e la Scienza.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:55

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.30 si terrà ad Arte' il concerto de ' Il Salotto Lucchese' intitolato "Da Puccini a Dalla", realizzato con il patrocinio del Comune.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:25

"E' auspicabile che la politica a cominciare da chi governa la nostra Regione adesso abbandoni atteggiamenti fondati sulle presunzioni e si affidi alle certificazioni elaborate dalla scienza e eviti, finalmente e definitivamente, ai nostri agricoltori di usare un erbicida efficace e non pericoloso per la salute delle persone come il...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:24

La Biblioteca Statale (Via Santa Maria Corteorlandini 12) organizza giovedì 20 febbraio alle ore 15:30 nei Saloni monumentali, una giornata di studi per la presentazione del N. XXV (2019) di «Africana» rivista di studi extraeuropei. Essa ha la redazione in Lucca, ed è periodico di Classe A per l'Agenzia nazionale...

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:18

Grande, spazioso, e arredato in maniera semplice con colori che evocano la natura. E proprio qui, in via degli Asili a pochi metri di distanza dove nacque Alfredo Catalani, si trova Tiarè Bio Eco Cosmesi, il negozio di bellezza e cura del corpo dove sabato 22 febbraio inizierà il corso...