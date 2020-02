Approvati piccoli correttivi alle tariffe di Torri e Orto Botanico

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:06

Nella giunta comunale di ieri (martedì 4) è stata approvata la delibera che apporta piccoli correttivi alla tariffazione dell'ingresso all'Orto Botanico e alle torri Guinigi e delle Ore. Il costo degli accessi resta invariato: intero 5 euro, ridotto 4 euro. Introdotta nuova tariffazione 'special price' di 3 euro in occasione di eventi speciali o combinati con altre strutture museali cittadine. Il costo dei biglietti formula famiglia sarà calcolato applicando ai singoli componenti nel nucleo gli importi dei rispettivi ridotti. Per quanto riguarda l'orto Botanico restano invariati abbonamento singolo, visite guidate e ingresso scuole extra territorio comunale ma l'abbonamento famiglia annuale passa da 50 a 70 euro. Le modifiche sono state apportate per calibrare meglio le agevolazioni decise nella precedente delibera sul tema dell'anno 2019.