Alberi monumentali nel mondo

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:57

Martedì 25 febbraio, organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”, nuovo incontro dal titolo “Alberi monumentali nel mondo”.

L’uomo è sempre stato affascinato ed attratto dalle bellezze architettoniche, naturalistiche e paesaggistiche; chi non ha mai manifestato stupore e ammirazione di fronte ad un bellissimo castello od ad un eremo arroccato su una rupe, oppure davanti ad una meraviglia naturale come una cascata od una formazione geologica particolare, per non parlare poi di uno stupendo paesaggio che si apre davanti ai nostri occhi.

Anche gli alberi ci offrono spesso queste sensazioni.

Un viaggio attraverso esemplari giganteschi e straordinari presenti nelle varie regioni del pianeta che si distinguono per dimensioni (altezza, circonferenza, estensione della chioma), longevità, rarità, forma e portamento, pregio paesaggistico ed architettonico e valore culturale, storico e religioso.

Relatore Ettore Benedetti, “cercatore di alberi” e appassionato del settore.

L’incontro si terrà, alle ore 21,15, presso la sede del Gruppo in Via Urbiciani, 380, San Concordio, Lucca. Ingresso libero.