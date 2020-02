Open Day dei corsi Bachelor alla Jam Academy Lucca per lavorare nella produzione musicale

Altre notizie brevi

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:55

Venerdì 28 febbraio alle ore 21 ad Artè nell'ambito della Stagione artistica promossa dal Comune e gestita da Battista Ceragioli Management va in scena il primo spettacolo della rassegna di teatro amatoriale che vede la collaborazione della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) comitato provinciale di Lucca.

lunedì, 24 febbraio 2020, 12:51

Il coordinatore Ugl/Fna Toscana Nord (Lucca, Pisa, Livorno, Massa) e segretario provinciale Ugl/Fna di LuccaCipriano Paolinelli: Siamo preoccupati per l'espansione a macchia d'olio del contagio del Coronavirus nella nostra nazione e nelle regioni limitrofe alla nostra per tutti gli operatori di esercizio (Autisti di Bus), per la nostra categoria (Autoferrotranvieri)...

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:02

Martedì 10 marzo 18.00-20.00, presso la Sala Maria Eletta Martini del CRED a Lucca la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca, nella settimana della Festa della Donna, organizza una tavola rotonda per discutere del ruolo del padre nell’epoca contemporanea dal titolo: “La paternità oggi: una riflessione sul maschile per...

lunedì, 24 febbraio 2020, 11:02

«Regione e Asl assicurino dotazioni di protezione massime per tutti coloro che operano in prima linea rispetto alle possibilità di contagio da Covid-19 come sanitari, operatori di sportelli pubblici e front office in generale, polizie locali, operatori ecologici...» A chiedere un intervento massivo di protezione per le categorie di lavoratori...

domenica, 23 febbraio 2020, 17:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera di un nostro lettore sull'attuale psicosi da Coronavirus."Credo che il Comune di Lucca, tenuto conto degli attuali eventi, dovrebbe prendere in seria considerazione la necessità di vietare manifestazioni o eventi (come quelli in programma ad aprile), che richiamano persone da tutta Italia.

domenica, 23 febbraio 2020, 17:46

Obbligo per i viaggiatori di segnalare il rientro, oltre che dalle aree a rischio della Cina, anche da Paesi in cui la trasmissione dell'infezione è significativa secondo le indicazioni Oms; in questa disposizione rientrano anche i comuni italiani soggetti a misure di quarantena disposte dall'autorità (Regione/Governo).

domenica, 23 febbraio 2020, 15:15

I casi positivi di Covid-19 verranno comunicati direttamente dal capo della Protezione civile nazionale, commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:42

Ai numeri istituiti ieri dalle aziende sanitarie solo per la segnalazione obbligatoria di contatti con eventuali casi confermati di Covid-19 e rientri dalle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, continuano ad arrivare centinaia di chiamate improprie, di persone che chiedono solo informazioni e chiarimenti.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:09

Grande successo di pubblico per la cena di chiusura del Carnovale Porcarese, che si è svolta ieri sera al PalaLudec di Porcari. Durante la serata è stata anche effettuata l’estrazione della lotteria del Carnovale, che ha assegnato al fortunato vincitore un’autovettura Mitsubishi Space Star.

domenica, 23 febbraio 2020, 14:08

«I kit per gli equipaggi delle ambulanze toscane saranno distribuiti nelle centrali operative di tutta la Toscana; solo dopo aver indossato i presidi necessari gli equipaggi potranno intervenire sui casi sospetti». Il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini, il direttore regionale della Cri, Pasquale Morano, e il presidente delle Misericordie...