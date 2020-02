Le Rinascenze-Arte in Villa 2020: terza edizione prevista per il 30 e 31 maggio

martedì, 11 febbraio 2020, 18:48

Terza candelina per Le Rinascenze-Arte in Villa 2020, festival d’arte e cultura previsto per sabato 30 e domenica 31 maggio. Quest’anno tra le tante novità ci saranno nuovi spazi inediti e ristrutturati presso la prestigiosa Villa Reale di Marlia, medesima location che ha portato tanta fortuna a questo evento eccezionale che vede al centro della sua natura: arte e persone.

Per tutti coloro che vogliono far parte di questa esclusiva festa d’arte, in qualità di artisti, performer, teatranti e/o espositori è necessaria l’iscrizione presso il sito ufficiale dell’evento www.lerinascenze.it dov’è possibile compilare il modulo di adesione reperibile nell’apposita sezione “Opportunità- candidature 2020”. Le registrazioni dovranno essere effettuate entro il 26 aprile 2020 e se attuate prima del 12 aprile l’artista potrà beneficiare di alcuni vantaggi. L’iscrizione sarà gestita esclusivamente dagli operatori di Kreativa d’arte e dintorni, scuola lucchese che promuove arte e cultura sul territorio e alla quale va il merito di questo progetto che richiama artisti di vario estro e talento per dare vita a una manifestazione artistica a tutto tondo.

Le Rinascenze è un’opportunità unica anche per chi cerca una location di prestigio e una consolidata visibilità entro un’illustre dimora che gode di estremo fascino e splendore; occasione fruibile esclusivamente tramite la suddetta iscrizione valutata dagli organizzatori che provvederanno alle comunicazioni dell’idoneità e alle successive disposizioni. Si può iscrivere dunque ogni artista emergente e non, facente riferimento a qualunque disciplina o qualsiasi esibizione o performance

Il grande successo degli scorsi anni lascia i presupposti per una terza edizione ricca di novità e nuovi dettagli; anche se la fruizione suppone nuovamente il medesimo concetto: offrire un coinvolgimento profondo per qualunque individuo, poiché il partecipante ha davvero un valore multiforme negli eventi di Kreativa, la quale propone solo ed esclusivamente manifestazioni che usano un linguaggio comune chiamato ARTE.