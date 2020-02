Piero Pelù anticipa l'orario dell'arrivo a Lucca: sarà in piazza Napoleone alle 16 invece che alle 18.30

Altre notizie brevi

venerdì, 21 febbraio 2020, 08:57

Martedì 25 febbraio, organizzato dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “B. Puccinelli”, nuovo incontro dal titolo “Alberi monumentali nel mondo”.

giovedì, 20 febbraio 2020, 15:21

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus.

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:42

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Ligorna in programma domenica 23 febbraio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e sino alla fine...

giovedì, 20 febbraio 2020, 13:33

Lucca ospiterà dal 27 febbraio al 1° marzo prossimo il 48° evento del Parlamento Europeo dei Giovani. Si tratta di una delle Regional session organizzate periodicamente in Italia che coinvolgerà una sessantina di giovani studenti provenienti da tutta la Toscana, a cui si aggiungono alcune delegazioni internazionali che dibatteranno sulle...

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:37

La rassegna “L’arte sullo schermo” della Fondazione Ragghianti arriva al suo quarto e ultimo appuntamento sabato 22 febbraio alle 17.30, con la proiezione del video-documentario di Saskia Boddeke “The Greenaway Alphabet” (Olanda, 2017, 69 minuti, in inglese con sottotitoli in italiano).

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:35

“Il Carnevale a San Vito” è un evento nato per offrire ai cittadini e ai clienti del Parco una giornata divertente e di allegria con il tema del carnevale. Sarà allestito un Truck e durante la giornata esibizioni di canto e ballo, molti giochi come la caccia al tesoro e...

giovedì, 20 febbraio 2020, 09:32

Venerdì 21 febbraio alle 18 Fabio Genovesi sarò ospite della Libreria Ubik di Gina Truglio per presentare il suo ultimo libro edito da Mondadori "Cadrò, sognando di volare". Una storia amara e divertente come solo le storie di Fabio Genovesi sanno essere.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 19:58

"Leggo che l'assessore Mercanti, punta sul vivo, mi replica dicendo che con il mio allarmismo danneggio il mercato. Sono sconcertato: è il Comune che l'ha danneggiato irreparabilmente spostandolo alle Tagliate e non facendo nulla in questi tre anni per valorizzarlo!". Lo dichiara il consigliere comunale Remo Santini.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 16:13

Un nuovo appuntamento con la storia delle donne a Lucca venerdì 21 febbraio alle ore 16,30 al Centro Maria Eletta Martini in via Sant'Andrea 33 nel centro storico di Lucca questa volta incentrato sul rapporto tra le donne e la Scienza.

mercoledì, 19 febbraio 2020, 12:55

Venerdì 21 febbraio alle ore 21.30 si terrà ad Arte' il concerto de ' Il Salotto Lucchese' intitolato "Da Puccini a Dalla", realizzato con il patrocinio del Comune.