'Poesia in movimento' giovedì 6 febbraio, alle 17,30 nella saletta San Franceschetto

mercoledì, 5 febbraio 2020, 11:53

Giovedì prossimo (6 febbraio), alle 17,30 nella saletta San Franceschetto, in Piazza S. Francesco, "Poesia in movimento" invita tutti coloro che sono interessati alla poesia, in qualsiasi modo essa si mostri, non solo nei versi, ma in qualsiasi linguaggio artistico essa si veicoli, ad un incontro dal titolo "Io sono, noi siamo"

Il presupposto di questo incontro è creare un ambiente sensitivo e conoscitivo, dove gli astanti possano conoscere e farsi conoscere.

I partecipanti si metteranno in circolo intorno a un tavolo, ognuno si prenderà il suo spazio, mostrando chi è, chi potrebbe essere, chi mai sarà: con la voce, con possibili materiali prodotti ecc, ecc. Oppure assistendo, semplicemente, perché ascoltare è comunque partecipare.

Non occorre, quindi essere Poeti o presunti tali, basta sentire la poesia, dovunque essa sia.