Progetto tutor: successo per la giornata di formazione

Altre notizie brevi

martedì, 4 febbraio 2020, 16:42

Si è insediato per il terzo anno consecutivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Porcari. Nelle settimane scorse, infatti, gli alunni della Scuola Media "E.Pea" e delle classi quinte "G. La Pira" e "F. Orsi" avevanoeletto i propri rappresentanti che partecipano al CDR. Nella prima seduta i giovani consiglieri hanno...

martedì, 4 febbraio 2020, 16:42

Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi, martedì 4 febbraio, e per domani. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 5 febbraio su tutta la Toscana.

martedì, 4 febbraio 2020, 15:04

Secondo appuntamento venerdì 7 febbraio con "Aspettando Cartoon School", alle ore 21.00 nei locali della mediateca comunale di Altopascio.In questo incontro saranno proiettati i cartoni animati realizzati nel 2018 e nel 2019 dall'Istituto Comprensivo di Altopascio in collaborazione con Avis Altopascio e associazione Koete.Si vedranno anche un paio di dietro...

martedì, 4 febbraio 2020, 13:22

Coloro che sono già iscritti all'Albo degli scrutatori del Comune di Capannori interessati a dare la loro disponibilità a svolgere l'attività di scrutatore per il referendum costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari che si terrà il prossimo 29 marzo devono compilare l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del...

martedì, 4 febbraio 2020, 12:33

Da ieri è on-line il nuovo sito istituzionale della Società Filarmonica "G.Puccini" A.P.S. di Montecarlo, realizzato da Myfundraising s.r.l.s. nell'ambito del progetto regionale "Un sito per tutti" promosso dal C.E.S.V.O.T.

martedì, 4 febbraio 2020, 11:41

Lunedì 10 febbraio, dalle 10.00 alle 12.30, si terrà nell'Aula Magna del Vallisneri un incontro con Salvatore Settis dal titolo "Arte. Una storia naturale e civile".

martedì, 4 febbraio 2020, 11:40

Da Gragnano al resto della Toscana, il passo è breve. L’agenzia formativa Quec, accreditata dalla Regione Toscana, annuncia la collaborazione con il centro ANAM P.A.C.T di Borgo a Buggiano (PT), per la nascita di una scuola dedicata alla formazione professionale per aspiranti parrucchieri.

martedì, 4 febbraio 2020, 09:52

Appuntamento con la musica degli anni '70 venerdì 7 febbraio a partire dalle 21.30 al "Pinturicchio".

martedì, 4 febbraio 2020, 09:48

Socialisti provenienti da esperienze diverse e autorevoli, si sono riuniti assieme ieri sera 3 febbraio per ricordare l'amico Bettino Craxi, mai dimenticato Segretario del PSI, scomparso venti anni or sono, chiedono uniti "che sia rivalutata la figura storica di Bettino, come Politico, Statista e uomo di Governo e che nel...

martedì, 4 febbraio 2020, 08:25

Venerdì 7 febbraio alle ore 18 presso la scuola secondaria di primo grado Buonarroti di Ponte a Moriano verrà presentato il nuovo PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" (fase 2) riservato ai ragazzi frequentanti l'Istituto Lucca 5.Oltre al dirigente Marco Orsi sarà presente il sindaco Alessandro Tambellini che ha avuto...