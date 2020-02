Recaldin (Lega): "Grande successo per il tesseramento alla Lega, miglior viatico per l'arrivo di Salvini a Viareggio"

lunedì, 17 febbraio 2020, 11:19

"196 tessere e 639 firme per i referendum: stiamo scaldando i motori per accogliere Matteo Salvini sabato 22 febbraio a Viareggio. I numeri parlano chiaro; c'è voglia di Lega nella nostra provincia e la campagna promossa dal partito nello scorso fine settimana non poteva chiudersi meglio" - lo scrive il commissario della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, che commenta l'ottimo risultato ottenuto dal partito di Matteo Salvini nei giorni 14, 15 e 16 febbraio.

"Il ringraziamento va ovviamente a tutti i nostri iscritti, militanti e sostenitori, che hanno dedicato tempo ed energie a questa importantissima iniziativa - prosegue Recaldin -; in tre giorni abbiamo raccolto oltre seicento firme sul territorio della provincia a sostegno della campagna referendaria per il maggioritario e per l'elezione diretta del presidente della repubblica e l'abolizione dei senatori a vita".

"Anche il dato dei nuovi iscritti è significativo -conclude Recaldin- quasi duecento nuovi tesserati: cittadine e cittadini pronti ad impegnarsi e a sostenere il nostro partito per le prossime importantissime sfide elettorali che ci vedranno coinvolti in primavera. La lega c'è: sul territorio, in mezzo alla gente, con orgoglio, concretezza e buonsenso".