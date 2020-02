Servizio Civile, i volontari dell’Asl al Salone dello Studente per illustrare la loro esperienza

Altre notizie brevi

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:31

Adalgisa Soriani è la nuova responsabile dell'unità funzionale salute mentale adulti e del servizio psichiatrico diagnosi e cura della Zona distretto Piana di Lucca. L'incarico, della durata di tre anni, è stato conferito dal direttore generale della Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, con la delibera 56 dello...

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:34

«La Regione Toscana mi dice che dalle carte in suo possesso il Rio Tassinaia/Rio Lama non risulta intercettato dal sottopasso ferroviario previsto ad Altopascio come opera accessoria al raddoppio: ma che mappe guardano? Se ne è parlato anche nel corso delle riunioni con Rfi.

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:33

È già possibile per i lavoratori agricoli della Provincia di Lucca chiedere la disoccupazione. L'indennità a dipendenti che non hanno avuto continuità lavorativa nel 2019, ad avventizi e altre categorie. Per verificare i propri requisiti, è utile informarsi in uno degli uffici del patronato Epaca Coldiretti presenti sul territorio: a...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:25

Il prossimo weekend sono in programma due escursioni in aree protette di grande valore e bellezza. Sabato 08 Febbraio un'escursione mattutina alla scoperta delle aree umide protette ai piedi del Monte Pisano. Domenica 09 Febbraio una vera immersione nelle atmosfere del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano in Garfagnana.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:06

Nella giunta comunale di ieri (martedì 4) è stata approvata la delibera che apporta piccoli correttivi alla tariffazione dell'ingresso all'Orto Botanico e alle torri Guinigi e delle Ore. Il costo degli accessi resta invariato: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:00

Sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione di "Web & Social Media Marketing" (Nuove Date) che si terrà sabato 22 febbraio dalle 15 alle 19 a Lucca e domenica 23 febbraio dalle 15 alle 19 a Pisa (può essere scelto un singolo appuntamento).

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:28

Nella settimana che precede il Giorno del Ricordo (10 febbraio), per il quale è previsto anche un consiglio comunale straordinario sabato 8 febbraio, la maggioranza di centrosinistra vota contro una risoluzione del consigliere Barsanti per togliere le onorificenze al maresciallo Tito."Tito ha causato la morte di migliaia di persone, colpevoli...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:25

In vista del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, oltre alla conferenza di venerdì sera "Noi, Italiani: Fine Guera Fine Vita", FdI ha inviato una richiesta all'amministrazione comunale - in particolar modo al sindaco Menesini, al presidente del Consiglio Biagini e a tutti i consiglieri comunali - chiedendo che, durante il...

mercoledì, 5 febbraio 2020, 16:12

E' partito oggi alle 14, negli aeroporti Galileo Galilei di Pisa e Amerigo Vespucci di Peretola, il monitoraggio della temperatura corporea di tutti i viaggiatori in arrivo da voli internazionali.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 14:49

Sabato 8 febbraio, alle ore 16.00, ad Artè andrà in scena 'Ai piedi dell'Olimpo', storie di miti e speranze, spettacolo promosso da Mimesis Compagnia Teatrale, di Rosanna Magrini con Caterina Simonelli e Stefano Tognarelli. Lo spettacolo sarà messo in scena nell'ambito della 'Rassegna Teatro Bambini' inserita nel cartellone della Stagione...