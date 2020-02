Torna Collezionando al Polo Fiere

Altre notizie brevi

venerdì, 7 febbraio 2020, 23:06

“Accoglietevi a vicenda. Cristiani uniti a servizio dell’uomo”. Questo il titolo dell’iniziativa che domani, sabato 8, si terrà alle 17 nella Sala Maria Eletta Martini del Cred, in via S. Andrea, 33. Due i temi affrontati: la collaborazione tra cattolici e valdesi per i corridoi umanitari; la presenza dei cristiani...

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:54

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2020 n. 26 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 dicembre 2019 che stabilisce l’aggiornamento per il 2020 delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, sulla base degli indici ISTAT.

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:39

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Lucca, fotografano una situazione tutt'altro che rosea per le imprese della zona."

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:38

"XX Mance X Love" è la performance dal vivo che la pittrice e scultrice Silvia Tuccimei porta sabato 8 febbraio alle 18,30 a OlioSuTavola (via del Battistero, 38 - Lucca). All'interno della sua mostra interattiva in Trompe l'Oeil a ingresso libero "Dignitas Terrae", l'artista coinvolgerà il pubblico in una attività...

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:15

«Una buona notizia, una decisione che accoglie le preoccupazioni che anche il Consiglio regionale aveva espresso, votando nello scorso mese di settembre una mozione che mi vedeva tra i primi firmatari».

venerdì, 7 febbraio 2020, 15:15

Il confine orientale italiano tra conflitti, tragedie ed esodi è il tema dell'iniziativa che, in occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Capannori e l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca organizzano lunedì 10 febbraio alle ore 21 nella sala consiliare di piazza Aldo Moro...

venerdì, 7 febbraio 2020, 14:59

C'è tempo fino al 14 febbraio per presentare la candidatura alla carica di Consigliera/e di Parità per la Provincia di Lucca.

venerdì, 7 febbraio 2020, 14:54

Quando si apre una nuova attività è necessario essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori come ad esempio l'aver partecipato a dei corsi di formazione. E' in questa ottica che So. Ge. Se. Ter., agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia-Province di Lucca e Massa Carrara, organizza per il mese...

venerdì, 7 febbraio 2020, 11:20

Lavori in fase di ultimazione in piazza 'Maestri del lavoro' a Borgonuovo, lungo la via Pesciatina, dove l'amministrazione Menesini sta effettuando un intervento di manutenzione straordinaria. Nel dettaglio, vengono sostituiti parte degli autobloccanti in corrispondenza degli stalli auto, eliminando così le piccole disconnessioni che si erano create con il tempo.

venerdì, 7 febbraio 2020, 09:29

Prosegue “MUTATAS DICERE FORMAS” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno del Comune di...