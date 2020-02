Variazioni orari apertura uffici delegazione LND

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 febbraio 2020, 17:44

Ciro Manna ospite della Jam Academy di Lucca venerdì 21 febbraio. Uno dei più grandi chitarristi presenti oggi sulla scena internazionale della musica, Ciro Manna collabora con Frank Gambale, Greg Koch, Steve Vai, Carl Verheyen (Supertramp), Andy Timmons, Greg Howe (Michael Jackson, Enrique Iglesias, Victor Wooten), Guthrie Govan (Asia), Dave...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 13:57

"La magnitudo,ovvero l'intensità del rischio, diventa lo strumento attraverso cui in Toscana potremo determinare lo sviluppo dei territori. Con l'approvazione delle modifiche alla legge regionale in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua (n.

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:52

Acque SpA comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Altopascio, oggi mercoledì 12 febbraio è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica nelle vie Regina Elena, San Jacopo, Cavour (nel tratto compreso tra le vie San Jacopo e Casali), corte Lari, piazze Vittorio Emanuele e del Porto, sulla...

mercoledì, 12 febbraio 2020, 11:32

"Salvaguardare l'ambiente significa innanzitutto salvaguardarne l'equilibrio. In questo momento invece siamo in una situazione che mette costantemente a rischio l'ecosistema naturale per l'eccessiva presenza di ungulati che, oramai totalmente fuori controllo, stanno distruggendo non solo le nostre produzioni ma anche la possibilità di gestire in maniera sostenibile l'agricoltura e quindi l'ambiente".

mercoledì, 12 febbraio 2020, 10:45

Anche se in ritardo di due giorni, per mere esigenze organizzative, il Comune di Porcari dà appuntamento a stasera (mercoledì 12 febbraio) alle ore 21, presso la Sala Consiliare per un incontro dedicato alle Foibe.

martedì, 11 febbraio 2020, 21:17

Il progetto Agorà della scienza, promosso dalla Biblioteca Civica “Agorà” e dall’Associazione “Amici dell’Agorà – Lucca”, prosegue la sua attività proponendo un nuovo incontro mensile previsto per sabato 15 febbraio. Si tratta della presentazione di uno studio dal titolo “Istrici e lupi dei nostri boschi” condotto dal gruppo di ricerca...

martedì, 11 febbraio 2020, 18:50

Ora che si sono spenti i riflettori e che le elezioni in Emilia sono state archiviate, si può provare a parlare “laicamente” di una vicenda che ha a lungo occupato le pagine della stampa nazionale e che ha sollevato sdegno e commozione.

martedì, 11 febbraio 2020, 18:48

Terza candelina per Le Rinascenze-Arte in Villa 2020, festival d’arte e cultura previsto per sabato 30 e domenica 31 maggio. Quest’anno tra le tante novità ci saranno nuovi spazi inediti e ristrutturati presso la prestigiosa Villa Reale di Marlia, medesima location che ha portato tanta fortuna a questo evento eccezionale...

martedì, 11 febbraio 2020, 18:21

Presentazione lucchese del libro "Non è per snob. Lezioni di bon ton per un mondo più gentile" (Mondadori) di Leopoldina Pallotta della Torre che si terrà giovedì 13 febbraio alle 18,30 all'Atelier Ricci a Lucca.

martedì, 11 febbraio 2020, 18:18

Sabato 15 febbraio, alle 15.30, presso la casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza dal titolo "Salvie. Più di 20 anni fra esperienza e ricerca" a cura di Marco Licheri ed Elisa Benvenuti, del Vivavio "Le essenze di Lea", che ci parleranno delle Salvie, un...