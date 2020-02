Viale Cadorna: si completa la riqualificazione

Altre notizie brevi

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:18

Si terrà sabato 8 febbraio dalle 9 alle 18 alla Villa Boccella di Lucca (localià Tramonte) il terzo incontro formativo sulle Scuole Naturali. Protagonista della giornata sarà Danilo Casertano, presidente dell'associazione Manes e co-fondatore di "Asilo nel bosco", Asilo nel Mare Scuola nel Bosco, nonché portavoce di Pedagogia dei Talenti...

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:13

"Secondo i dati reperibili su Telemaco - lo sportello telematico per l'accesso al registro delle imprese - sono 558 le attività con sede nel Comune di Lucca che nel corso del 2019 hanno chiuso i battenti.

giovedì, 6 febbraio 2020, 20:09

Come ogni anno, il 10 Febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, attraverso il quale l'Italia onora e ricorda la tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe nonchè l'esodo dalle loro terre dei popoli istriani, dalmati e giuliani.

giovedì, 6 febbraio 2020, 19:52

Il 19 febbraio, alle 21, in prima convocazione e, alle 21.30 in seconda convocazione, è indetta l’assemblea ordinaria dei Soci presso la sede del Corpo musicale “Giuliano Zei” in Via Bientinese 19, Altopascio.

giovedì, 6 febbraio 2020, 16:31

Adalgisa Soriani è la nuova responsabile dell'unità funzionale salute mentale adulti e del servizio psichiatrico diagnosi e cura della Zona distretto Piana di Lucca. L'incarico, della durata di tre anni, è stato conferito dal direttore generale della Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, con la delibera 56 dello...

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:34

«La Regione Toscana mi dice che dalle carte in suo possesso il Rio Tassinaia/Rio Lama non risulta intercettato dal sottopasso ferroviario previsto ad Altopascio come opera accessoria al raddoppio: ma che mappe guardano? Se ne è parlato anche nel corso delle riunioni con Rfi.

giovedì, 6 febbraio 2020, 12:33

È già possibile per i lavoratori agricoli della Provincia di Lucca chiedere la disoccupazione. L'indennità a dipendenti che non hanno avuto continuità lavorativa nel 2019, ad avventizi e altre categorie. Per verificare i propri requisiti, è utile informarsi in uno degli uffici del patronato Epaca Coldiretti presenti sul territorio: a...

giovedì, 6 febbraio 2020, 11:20

I ragazzi del servizio civile dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato al Salone dello Studente, la manifestazione dedicata all’orientamento scuola, formazione che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Pisa alla presenza del viceministro dell’Istruzione, Anna Ascani.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:25

Il prossimo weekend sono in programma due escursioni in aree protette di grande valore e bellezza. Sabato 08 Febbraio un'escursione mattutina alla scoperta delle aree umide protette ai piedi del Monte Pisano. Domenica 09 Febbraio una vera immersione nelle atmosfere del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano in Garfagnana.

mercoledì, 5 febbraio 2020, 17:06

Nella giunta comunale di ieri (martedì 4) è stata approvata la delibera che apporta piccoli correttivi alla tariffazione dell'ingresso all'Orto Botanico e alle torri Guinigi e delle Ore. Il costo degli accessi resta invariato: intero 5 euro, ridotto 4 euro.