Zappia: "L'agricoltore ha trovato l'accordo col comune di Capannori"

Altre notizie brevi

lunedì, 3 febbraio 2020, 21:49

"Il 10 febbraio - afferma il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso - è stato scelto come il “Giorno del Ricordo” per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo delle popolazioni istriane, giuliane, dalmate nel secondo dopoguerra: tragedie distinte e complementari colpevolmente dimenticate e rimosse dalle coscienze per oltre 50...

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:17

Dopo l'ennesimo episodio di violenza verificatosi all'interno dei cimiteri comunali, il coordinatore di Fratelli d'Italia Paolo Ricci precisa: "Non sono bastate le nostre innumerevoli richieste di telecamere di sorveglianza a seguito di furti e saccheggi di tombe avvenuti mesi fa.

lunedì, 3 febbraio 2020, 17:37

La qualità dei servizi socio-sanitari per le persone anziani è una priorità fondamentale per l'ammistrazione Tambellini. Insieme a tutta la maggioranza, come "Sinistra con", siamo impegnati per garantire le importanti risorse finanziarie necessarie e assieme ad operare per migliorare e innovare i servizi e renderli sempre più efficaci in una...

lunedì, 3 febbraio 2020, 14:13

Rinforzano i venti occidentali sulla Toscana e per domani, martedì 4 febbraio, si prevede il transito di un fronte freddo con afflusso d'aria fredda di origine polare che porteranno sulla regione precipitazioni poco significative ma forti venti da ovest nord-ovest.

lunedì, 3 febbraio 2020, 09:58

La rievocazione del Rito di Fondazione sarà il primo evento per celebrare la ricorrenza dei 2200 anni dalla Fondazione di Lucca

domenica, 2 febbraio 2020, 16:37

Giovedì 6 febbraio alle 17, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, Sergio Mura, dell'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, presenta “Chiamat@sociale; 0583 492003 Il numero che mi vuole bene”, un progetto ideato e promosso dalla Misericordia di Lucca che si sviluppa nei territori di Lucca, Capannori, Pescaglia, Altopascio, Porcari, Montecarlo,Villa Basilica...

sabato, 1 febbraio 2020, 17:04

La Toscana è interessata da un flusso di correnti umide e miti occidentali cui si associano precipitazioni sparse sulle province settentrionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo fino alle 13 di domani, domenica 2 febbraio.

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:55

Un inizio davvero folgorante. Non esiste aggettivo migliore per definire il debutto teatrale di "The Magical", il nuovo musical realizzato dall'Associazione "K-Antares" ONLUS e dall'Associazione Italiana Persone Down ONLUS sezione Versilia, in collaborazione con le scuole di ballo "Soj Guayiro" e "Momo Dance".

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:40

Tornano anche nei mesi di febbraio e marzo i corsi per ottenere la certificazione necessaria per insegnare l'italiano come lingua straniera (Ditals). L'Istituto comprensivo di Altopascio, sede convenzionata e monitorata dall'Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), in collaborazione con la Biblioteca comunale "A.

venerdì, 31 gennaio 2020, 16:03

Letteralmente, «una partita da non perdere». Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, commenta così l'appuntamento di domenica contro il San Miniato Basso.