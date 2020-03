950 anni della Cattedrale di Lucca: conferenza annullata

Altre notizie brevi

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto oggi (martedì) in Comune Sara Zarattini, 14 anni, la giocatrice della 'Pallavolo Nottolini' di Capannori, selezionata per uno stage con la Nazionale Juniores che ha frequentato nel gennaio scorso al centro 'Pavesi' di Milano. La giovane atleta che gioca nella Pallavolo Nottolini da tre...

Giovedì 5 marzo al Cinema Centrale, il Circolo del Cinema di Lucca inizia il nuovo programma cinematografico con un ciclo dedicato alle “storie”. Alcune di grandi personaggi realmente vissuti; altre che diventano emblemi di una fase storica, rappresentata in tutta la verità e crudezza.

"Gli effetti collaterali del propagarsi del Coronavirus anche in Toscana - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - si stanno ripercuotendo pesantemente su chi vive, ad esempio, di turismo." "Ci riferiamo, in particolare - prosegue il consigliere - alle tante, qualificate e professionali guide turistiche che operano...

"Come previsto la diffusione del coronavirus, seppur controllata, aumenta. Serve una pianificazione e organizzazione tempestiva ed efficiente. I posti letto sono pochi e i contagiati aumentano. Come si sta preparando la Toscana nel caso in cui i ricoveri dovessero moltiplicarsi? -chiede il Consigliere Paolo Marcheschi (Fdi)- Facciamo due conti.

Apriranno lunedì 9 marzo le iscrizioni ai nidi d'infanzia comunali per l'anno 2020/2021 per i posti che si rendono vacanti alla fine dell'anno educativo in corso.

Sarà il 1° giugno 2020 il primo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Con una delibera approvata all’unanimità dalla Giunta, la Regione Toscana ha stabilito che il nuovo contratto di servizio con l’affidamento a lotto unico regionale all’azienda Autolinee Toscane (di proprietà della francese...

Esprime profonda commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nell'apprendere la notizia della improvvisa scomparsa della signora Giovanna Colombini. Commerciante storica e anima imprenditoriale della città, il presidente Ademaro Cordoni e il direttore Rodolfo Pasquini la ricordano anche per il suo lungo e attivo impegno...

Sabato 7 marzo, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà una conferenza e proiezione del video "Alpi Apuane, uniche e irripetibili", a cura di Stefano Pucci, Guida Ambientale Escursionistica e Guida del Parco delle Alpi Apuane.Ingresso libero.A.Di.P.A.

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene in merito allo scontro sulle candidature locali del Pd alle prossime elezioni regionali."Mi permetto di evidenziare - afferma - lo sconcerto e l'amarezza di molti iscritti ed elettori del PD nell'assistere sulla carta stampata ad uno scontro surreale sulle candidature...

Dal giorno 9 al 14 marzo 2020 all'Istituto Comprensivo Lucca 6 si svolgerà la "settimana della lettura" con tante iniziative per promuovere nei bambini l'interesse verso il libro e il piacere di leggere. Riteniamo infatti che promuovere e potenziare negli alunni l'amore verso la lettura sia fondamentale per il loro...