Aci Lucca sospende anche il servizio di rinnovo patenti

Altre notizie brevi

martedì, 17 marzo 2020, 23:37

La Società Popolare di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi di Lucca comunica di aver lanciato su Change.org un appello al Ministro della Sanità l’On. Roberto Speranza perché si forniscano gratuitamente mascherine adeguate, guanti ed ogni altro presidio utile a prevenire il contagio dal coronavirus.

martedì, 17 marzo 2020, 19:57

Un consiglio per i clienti che necessitano di avere la spesa a domicilio: "Non chiamate con il numero anonimo sennò non possiamo ricontattarvi"

martedì, 17 marzo 2020, 18:12

La Confartigianato Imprese Lucca comunica, con una nota, alcune fra le proroghe contenute nel DL “Cura Italia”:

martedì, 17 marzo 2020, 17:51

Per effetto dei recenti Dpcm emanati dal Governo, tesi a contrastare il diffondersi del coronavirus Covid-19, i tirocini non curriculari sono sospesi, in Toscana, dallo scorso 10 marzo fino al prossimo 3 aprile.Tuttavia, come chiarito con la circolare di ieri, lunedì 16 marzo, in alternativa alla sospensione è possibile svolgere...

martedì, 17 marzo 2020, 16:17

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Via libera della Giunta regionale alle "Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle fasi di raccolta dei rifiuti nelle aziende toscane di igiene urbana", approvate nel corso dell’ultima seduta di ieri pomeriggio.

martedì, 17 marzo 2020, 16:01

La Biblioteca Agorà, chiusa al pubblico per l’emergenza Coronavirus, dà il via a nuovi servizi tramite piattaforme web. Da oggi è attivo il servizio MLOL Media Library Online, dove poter accedere 24 ore su 24 a contenuti in digitale fra cui 120mila audio, 133mila audiolibri, 129mila ebook, oltre 7mila fra...

martedì, 17 marzo 2020, 15:42

In questi giorni così difficili e di preoccupazione per tutti, e proprio nel giorno dell'anniversario dell'Unità d'Italia, la Segreteria Provinciale Ugl della Provincia di Lucca vuole ringraziare ed esprimere vicinanza e sostegno a tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie, che sono, nonostante la situazione critica e per DPCM (Decreto del...

martedì, 17 marzo 2020, 15:22

Il professor Romano Pesavento, presidente CNDDU, interviene in merito al ricovero del primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, il quale ha contratto nei giorni scorsi il Coronavirus."Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani ha appreso dalla stampa del ricovero in ospedale del sindaco di Lucca, prof.

martedì, 17 marzo 2020, 15:10

"In momenti come questi non esistono schieramenti, perché siamo chiamati ad affrontare un nemico comune, invisibile ed insidioso come nuovo Coronavirus. Per questo voglio inviare al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, i migliori auguri di pronta guarigione" lo scrive in una nota il commissario della Lega di Lucca, Andrea Recaldin.

martedì, 17 marzo 2020, 13:50

La Fosber di Monsagrati (310 dipendenti) ha deciso di sospendere la produzione, almeno fino a martedi 24 marzo ed in attesa dell'evolversi della situazione.