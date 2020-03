Al Rassicurati di Montecarlo rimandati gli spettacoli

venerdì, 6 marzo 2020, 14:01

Il Comune di Montecarlo, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha disposto la sospensione di tutte le attività previste per il Teatro dei Rassicurati fino al 3 aprile. Il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che gestisce il teatro insieme all’amministrazione, proveranno a recuperare gli eventi non appena le condizioni saranno favorevoli.



Il Decreto del 4 marzo all’articolo 1 – “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19” – prevede infatti, al comma b, la sospensione degli spettacoli di qualsiasi natura “che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.



La Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Montecarlo sono profondamente dispiaciuti per questa situazione ed esprimono la loro vicinanza al pubblico e a tutti i lavoratori dello spettacolo colpiti da questo provvedimento.