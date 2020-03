Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca dovrà attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Interno che valgono per tutto il territorio nazionale

venerdì, 13 marzo 2020, 21:56

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca dovrà attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Interno che valgono per tutto il territorio nazionale, che prevede il passaggio del personale operativo dal normale orario di servizio ad un orario che prevede turni da 24 ore.

Il personale che entra in servizio, dovrà pertanto permanere in caserma per 24 ore in modo da effettuare un solo cambio di turno al giorno, invece dei due consueti, in modo da limitare il contatto tra persone per la questione relativa al contagio.

Essendo difatti un servizio essenziale, quello prestato dai Vigili del Fuoco, lo scopo delle varie disposizioni di servizio giunte in pochi giorni è quello di scongiurare la diffusione del Virus all’interno delle caserme, fatto che potrebbe comportare qualche difficoltà o rimodulazione alle squadre che effettuano i servizi di soccorso alla popolazione.

Oltre a questa novità altri provvedimenti e riguardi da parte del personale, verranno attivati fino alla fine della emergenza. Distanze di sicurezza anche all’interno della caserma, sanificazione di mezzi ed attrezzature ad ogni cambio turno e dopo ogni rientro da intervento, utilizzo di ulteriori ed idonei dispositivi di protezione individuale, l’utilizzo di due mezzi per consentire le distanze tra personale anche durante l’itinere da e verso interventi di soccorso oltre che per emergenze minori l’organizzazione di squadre ridotte di due o tre unità.

In questo momento particolare ed inaspettato la Fns Cisl ritiene doveroso un ringraziamento particolare a tutto il personale medico, paramedico, del soccorso e della sicurezza che in prima linea con cuore passione e professionalità sta mettendo tutte le proprie forze in questa guerra contro un nemico invisibile e sconosciuto.