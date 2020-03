Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2020-2021

venerdì, 6 marzo 2020, 13:59

Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2020-2021. Le domande di iscrizione potranno essere presentate online, collegandosi al sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it alla sezione 'Servizi online' ). La possibilità di fare domanda direttamente all'Ufficio Mensa e trasporto del Comune è posticipata al periodo tra il 6 aprile e il 28 maggio (nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00). L'ufficio è comunque a disposizione per dare consulenza telefonica (tel. 0583-428432/33/30) a coloro che vogliono presentare la domanda per via telematica tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

Il servizio di refezione scolastica viene garantito a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie che ne facciano formale richiesta.

Le iscrizioni per la mensa possono essere richieste dai genitori dei bambini iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia o al primo anno della scuola primaria, oppure per chi cambia scuola. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di utenza, Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari.

Le iscrizioni al trasporto scolastico possono essere effettuare da coloro che decidono di attivare il servizio per la prima volta, indipendentemente dalla classe di frequenza. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale e l'iscrizione dovrà essere effettuata all'azienda Vaibus di Lucca (0583 5411).

Invariate le tariffe rispetto allo scorso anno. Per entrambi i servizi sono previste agevolazioni tariffarie per le famiglie numerose (con 3 o più figli) e a basso reddito in base all'Isee. Le domande per le agevolazioni devono essere presentate all'Urp del Comune con l'attestazione Isee 2020 – per la quale è necessario rivolgersi ai CAF- dal 15 giugno al 31 luglio 2020.