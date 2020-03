Aperte lavanderie e attività funzionali a quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020

Altre notizie brevi

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:20

Oltre 10.000 mascherine per il Comune di Lucca, delle quali 1.500 già in viaggio. È questo il risultato generato grazie ad un circuito di solidarietà instauratosi tra diverse città cinesi, circuito che si impegnerà per permettere anche l'arrivo di nuovi respiratori.Stavolta sono la cultura e la buona musica a offrire...

mercoledì, 25 marzo 2020, 16:15

Ancora neve, anche a bassa quota e ancora vento su tutta la Toscana per oggi, mercoledì 25 marzo e domani giovedì 26 marzo. A causare il protrarsi di queste condizioni meteo è una zona di bassa pressione che, dalla Sicilia, richiama masse di aria fredda verso la Toscana.

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:29

Le famiglie di Capannori che abitano in zone non raggiunte dalla banda larga, tramite rete fissa o rete mobile, e che quindi dispongono di una connessione a internet molto lenta o del tutto assente, potrebbero avere presto la possibilità di connettersi via wi-fi ad alta velocità.

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:19

Per dare un valido aiuto alle strutture sanitarie nella lotta contro l'emergenza Coronavirus, la SPI CGIL (Sindacato Pensionati Italiani - CGIL) provinciale, con il contributo delle Leghe pensionati di tutta la provincia di Lucca, ha effettuato una donazione di 3 mila 600 euro che desidera destinare - in parti uguali...

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:08

"E' trascorsa una settimana dal nostro primo intervento in merito alla mancanza di mascherine per le addette alla pulizia dell'ospedale San Luca di Lucca, ma, purtroppo - afferma amareggiata Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non vi sono novità sostanziali, nonostante il recente incontro in videoconferenza, svoltosi...

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:00

Le famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune nell'anno scolastico in corso possono beneficiare dei 'Buoni Scuola' finanziati dalla Regione Toscana. I 'buoni' saranno assegnati ai nuclei familiari del territorio con determinati requisiti, attraverso il Comune, che ha...

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:08

La Società Popolare di Mutuo Soccorso “G. Garibaldi” è solidale con lo sciopero contro gli industriali che rifiutano di chiudere le fabbriche nonostante i gravi rischi per la salute che corrono le lavoratrici, i lavoratori e le loro famiglie.

mercoledì, 25 marzo 2020, 11:07

Concluse le operazioni di spegnimento, si passa alla bonifica nell’area interessata dall’incendio divampato ieri sera in località Campo all’orzo, nel Comune di Camaiore. Il rogo ha consumato 18 ettari di prato-pasco lo e bosco.

martedì, 24 marzo 2020, 16:47

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione di Gabriele Martinelli, socialista di Lucca, in merito al da farsi dopo l'emergenza Coronavirus.

martedì, 24 marzo 2020, 16:46

A Capannori cominciano a vedersi le prime manovre a sostegno di famiglie e imprese per affrontare l'emergenza Corinavirus. Oltre alle consegne a domicilio si aggiunge il posticipo delle rette dei servizi di asilo nido e trasporto scolastico.