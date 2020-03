Aperte lavanderie e attività funzionali a quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020

martedì, 24 marzo 2020, 13:36

Poiché nell’allegato al DPCM 22 marzo 2020, non sono riportati i codici di diverse attività, tra cui le lavanderie, pur essendo ricomprese dal DPCM 11/03/2020 (allegato 2); deve ritenersi che tali esercizi possono rimanere aperti.

In caso di ulteriori informazioni telefonare allo 0583/47641.

Facciamo altresì presente che possono rimanere aperte quelle attività che sono funzionali a quelle ricomprese nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

Per poter esercitare l’attività lavorativa è necessario inviare al Prefetto il modello per richiesta/comunicazione prosieguo attività emergenza Covid-19, compilato nelle sue parti barrando la casella a fianco della quale è riportata la motivazione per la quale tale lavorazione deve continuare a svolgersi.

Solo in caso di diniego da parte della Prefettura l’attività dovrà esser sospesa, ma non è necessario attendere alcuna risposta autorizzatoria (art. 1 c. d ultimo capoverso).