Basketball Club Lucca sospende l'attività

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:18

E’ di 8 milioni di euro il nuovo stanziamento deciso dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’agricoltura, Marco Remaschi, per permettere il finanziamento di altri 109 progetti di investimento nelle imprese agricole e forestali.

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:20

L'Auser Lucca informa che a causa dell’emergenza Coronavirus è sospesa fino a nuova comunicazione l’organizzazione della prima edizione del premio letterario "Giuseppe De Francesco" dal titolo "Una speranza di vita: emigrazione ieri e oggi" riservato alle classi III e IV degli istituti superiori di Lucca e della Piana.

mercoledì, 11 marzo 2020, 15:08

Mercati confermati sul territorio comunale solo per i generi alimentari. Lo stabilisce un'ordinanza sindacale in linea con i provvedimenti per il contenimento del Coronavirus e la limitazione degli spostamenti.

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:20

In ottemperanza del Dpcm del 9 marzo 2020, Ascit servizi ambientali spa informa che, da domani 12 marzo 2020 e fino a nuova comunicazione, tutti i centri di raccolta sul territorio gestiti dall’azienda (Lammari, Salanetti 2, Colle di Compito, Coselli e Piegaio) e la piattaforma di Salanetti 1, saranno chiusi...

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:12

La farmacia Biagi di San Leonardo in Treponzio ha donato al Comune 35 litri di gel disinfettante per le mani, che saranno utilizzati all'interno della sede comunale. L'amministrazione comunale intende ringraziare per il bel gesto di solidarietà nei confronti della comunità in questo difficile momento, la titolare Amelia Biagi e...

mercoledì, 11 marzo 2020, 14:09

A causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 la Fondazione Mario Tobino rimarrà chiusa al pubblico dal 12 marzo al 3 aprile. Sono annullate e rimandate ad altra data le visite guidate all'ex ospedale psichiatrico. Tuttavia le attività di ufficio continueranno ad essere svolte.

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:14

Michele Sarti Magi: "È impressionante il potere dei social. In solo due ore, ieri sera, abbiamo raggiunto quota 300 euro. In 3 ore oltre 1200 euro, mentre stamani siamo quasi a 3000 euro donati. Sono felice, emozionato, perché stiamo dimostrando unità, coesione e voglia di aiutarci l'un con l'altro.

mercoledì, 11 marzo 2020, 12:03

Da oggi, mercoledì 11 marzo, la pizzeria l'Alpino di Monsagrati, consegna le pizze a domicilio (COVID -19) dalle ore 18 alle ore 21. Non occorre recarsi direttamente sul posto ma basta chiamare il numero 0583/38030 che si trova sulla pagina Facebook del locale.

mercoledì, 11 marzo 2020, 11:58

Sollevata e più tranquilla anche la segreteria provinciale Ugl di Lucca per i suoi iscritti e per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria interessata dopo il raggiungimento dell'accordo regionale per la salvaguardia dei lavoratori delle cooperative toscane interessati dalle chiusure e sospensioni previste dal decreto del governo per contenere il...

mercoledì, 11 marzo 2020, 11:48

"E' ovvio ed ormai conclamato - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che per contrastare il dilagare del Coronavirus sia fondamentale non uscire dalle proprie abitazioni e quindi è altrettanto doveroso che sia le amministrazioni pubbliche che le aziende private, nei limiti del possibile, favoriscano la...