C.A.ni: "Appello contro l'abbandono di animali a causa del Coronavirus"

Altre notizie brevi

domenica, 22 marzo 2020, 20:12

Durante la riunione giornaliera del Centro operativo della Protezione Civile comunale è stato deciso di chiudere al pubblico i cimiteri del territorio comunale a partire da domani, lunedì 23 marzo. La relativa ordinanza sarà pubblicata in albo pretorio.

domenica, 22 marzo 2020, 14:33

Codice giallo per vento su tutta la Toscana dalle ore 16.00 di oggi, domenica 22 marzo, fino alle 18 di domani lunedì. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione a seguito del graduale calo dell’alta pressione.

domenica, 22 marzo 2020, 12:57

Il movimento politico Forza italia di Lucca e di Capannori si unisce al cordoglio per la morte del dottor Marco Lera. Anthony Masini (coordinatore comunale di Capannori) lo ricorda come una persona eccezionale per cui provava una grande ammirazione, ai tempi in cui presiedeva il coordinamento di Capannori.

domenica, 22 marzo 2020, 12:49

"Nel perdere per i fratelli qualcosa di voi - tempo, fatica, denaro, salute... - ricordatevi che nulla viene sprecato, poiché solo il dono – non l'egoismo o l'indifferenza - ci introduce nella vita autentica."

sabato, 21 marzo 2020, 18:44

Prorogate le scadenze per tante pratiche legate al settore dell'auto. A causa dello stato di emergenza nazionale, infatti, il Governo ha disposto alcune proroghe che riguardano direttamente gli automobilisti. Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020sono prorogate di validità fino al 31 agosto di quest'anno. Per quanto...

sabato, 21 marzo 2020, 18:23

La Lucchese 1905, a seguito del perdurare dell'attuale situazione sanitaria nazionale, comunica che la sospensione degli allenamenti è stata prolungata fino al 3 aprile. A quella data verranno assunte ulteriori decisioni. La società auspica che sia possibile superare al più presto questo momento di assoluta emergenza e esorta tutti i...

sabato, 21 marzo 2020, 16:09

Su per le strade di collina tra gli uliveti che circondano la carreggiata e il primo sole primaverile, si raggiunge la frazione di Torre Alta, località Querce, un borgo del Comune di Lucca immerso nella campagna toscana con vista sulla piana.

sabato, 21 marzo 2020, 15:13

La Regione Toscana sta completando, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

sabato, 21 marzo 2020, 14:36

In quattro giorni da quando è stata lanciata ha raccolto già 285mila euro la campagna Sostieni gli ospedali della Toscana.

sabato, 21 marzo 2020, 14:18

Palazzi chiusi, servizi aperti. È questo in estrema sintesi il motto che descrive il funzionamento del Comune di Lucca durante l’emergenza coronavirus. Seguendo le disposizioni di legge i palazzi del Comune sono chiusi per ridurre al minimo spostamenti di utenti e dipendenti, evitare che negli ambienti possano verificarsi assembramenti e...