Capannori, Fratelli d'Italia: "Necessarie misure ad hoc per affrontare emergenza economica"

venerdì, 6 marzo 2020, 13:13

Nella convocazione urgente della commissione sociale con la presenza del sindaco, porteremo le nostre proposte all'amministrazione cercando di dare il nostro contributo a famiglie e imprese capannoresi. Oltre all'emergenza sanitaria, esiste anche un'altra emergenza, quella economica. Ci domandiamo cosa ritiene di dover fare l'amministrazione Comunale per rilanciare il turismo Capannorese, che sicuramente avrà un sostanziale arresto in termini di arrivi e presenze, senza attendere quelle azioni di sostegno che verranno determinate dal Governo e, ci auguriamo, anche dalla Regione Toscana. Lo scrive in una nota Fratelli d'Italia di Capannori.

Ricordiamo che a breve avremo sul nostro territorio la Mostra delle antiche camelie della Lucchesia, l'unico evento di rilevanza turistica che quasi certamente, sempre che venga autorizzato il suo svolgimento dalle competenti autorità, subirà l'assenza dei turisti europei, creando grave danno al tessuto economico del territorio (considerando l'indotto parte essenziale del nostro turismo).

Anche dal punto di visto dell'economia e del turismo, allora, vogliamo proporre alcune idee all'amministrazione.

Riteniamo necessario sin da subito – proseguono - attivare incontri con gli operatori turistici della ricettività alberghiera ed extra alberghiera, i rappresentanti delle varie categorie economiche che hanno rilevanza sul nostro territorio e capire cosa può essere messo in cantiere per scongiurare, soprattutto, l'assenza di turisti nella prossima stagione. Il coinvolgimento delle categorie interessate è fondamentale per individuare le misure adatte da applicare.