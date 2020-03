Capannori, uffici comunali chiusi al pubblico

martedì, 10 marzo 2020, 16:37

Uffici comunali chiusi al pubblico salvo i servizi essenziali e per motivi comprovati e su appuntamento. Priorità al contatto telefonico, per email o Skype. Presentazione dei documenti tramite i canali telematici. Sospensione dell'attività del consiglio comunale salvo pratiche urgenti e improrogabili. Sono queste le decisioni messe in atto oggi (martedì) dall'amministrazione Menesini per contenere la diffusione del Coronavirus alla luce delle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 9 marzo.

Il provvedimento nazionale vieta ogni spostamento, a parte quelli per motivi di lavoro, di salute e comprovate necessità, da autocertificare. Proprio per questo l'amministrazione comunale sottolinea la necessità di presentare le pratiche online e di rivolgersi agli uffici per ottenere informazioni, assistenza e richiedere, in caso di specifiche necessità, un appuntamento.

La segreteria del sindaco è contattabile ai numeri 0583 428388, 0583 428734, email sindaco@comune.capannori.lu.it. Il ricevimento del sindaco è sospeso

I servizi demografici del Comune rimangono aperti dal lunedì al venerdì, solo per servizi essenziali: dichiarazioni di nascita, dichiarazioni di morte, autorizzazione al trasporto di salme e domande per assegni di maternità (solo su appuntamento e per i bambini nati a ottobre 2019). Per qualsiasi necessità è comunque possibile contattare il numero telefonico 0583/428370, o l'email urp@comune.capannori.lu.it (si prega di indicare il proprio numero telefonico). Sono chiusi gli sportelli al cittadino nord e sud.

Il Suap fornisce indicazioni di primo livello dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.30 e il martedì anche dalle 14.45 alle 17.30 chiamando il numero 0583/428237. Per informazioni specialistiche da parte degli istruttori: martedì e giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e il martedì dalle ore 14.45 alle ore 17.30 su appuntamento telefonico al numero 0583-428237 oppure in video collegamento con modalità SKYPE agli indirizzi 0583-428243, 0583-428257.

Il Sue (Sportello Unico Edilizia) è contattabile ai numero 0583/428502 – 503 – 504, email urbanistica@comune.capannori.lu.it. I professionisti potranno essere "ricevuti" anche online tramite Skype il martedì dalle 8.50 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30 e il giovedì dalle 8.50 alle 13.30.

L'ufficio scuola risponde al numero 0583-428432 email scuola@comune.capannori.lu.it, l'ufficio politiche educative al numero 0583-428431, l'ufficio politiche giovanili al numero 0583/428440 email politichegiovanili@comune.capannori.lu.it

I servizi sociali dello Sportello Punto Insieme sono contattabili al telefono 0583/428252. Per i servizi educativi (asilo nido), culturali e sportivi si può telefonare al numero 0583/428436.

Nel settore servizi alla città (lavori pubblici) il servizio di front office ritiro e consegna pratiche e certificazioni è espletato con le seguenti modalità: Orari di ricevimento: il martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, il giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00. Per la consegna e ritiro della documentazione saranno privilegiati i canali telematici di trasmissione telematica.

Le attività di apertura al pubblico per informazioni specialistiche sulle istruttorie vengano svolte esclusivamente previo appuntamento telefonico. Contatti: ufficio Pianificazione urbanistica e politiche ambientali: 0583/428714, 0583/428353, sit @comune.capannori.lu.it, ecologia@ comune.capannori.lu.it; ufficio tecnico, mobilità e strade: 0583/428338 (zona nord); 0583/428394 (zona centro), 0583/428337 (zona sud); ufficio cimiteri: 0583/428285; ufficio programmazione strategica 0583/428219, 0583/428390, email progettazione.strategica@comune.capannori.lu.it; altre attività tecniche 0583/428396 e 0583/428369, segreteriallpp@comune.capannori.lu.it.

L'ufficio tributi – affissioni è contattabile per telefono 0583/428361- 428361 o per email tributi@comune.capannori.lu.it. L'ufficio legale risponde al numero 0583/428345, quello contratti allo 0583/428299 e quello gare alle 0583/428707.

Per qualsiasi necessità inerente la polizia municipale bisogna contattare preventivamente il numero 0583/429060.

Sono inoltre contattabili per email il Cantoniere di paese (cantonieredipaese@comune.capannori.lu.it), lo sportello Comune amico (comuneamico@comune.capannori.lu.it) e l'ufficio di prossimità ufficioprossimita@comune.capannori.lu.it.



Sul sito web istituzionale www.comune.capannori.lu.it è disponibile un vademecum per i cittadini dove sono riportate risposte alle domande frequenti inerenti il Dpcm 9 marzo 2020