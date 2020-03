CasaPound Italia: "Gli italiani in casa? Mettiamo il tricolore alla finestra"

venerdì, 13 marzo 2020, 14:11

"Davanti all'emergenza del coronavirus, la nostra casa è diventata la nostra trincea. Dimostriamo il nostro orgoglio, mettiamo un tricolore alla finestra". Questo il messaggio di CasaPound, che lancia questa iniziativa dopo i decreti del Governo che hanno limitato la mobilità dei cittadini per far fronte all'epidemia.

"L'Italia ancora una volta ce la farà - continua la nota - nonostante i suoi governanti e nonostante l'Unione Europea. Quando il coronavirus era già una realtà concreta e inquietante, il Governo e tanti politici e giornalisti hanno minimizzato. Si sono preoccupati maggiormente di non sembrare 'razzisti', invece che tutelare la salute pubblica. Un gesto criminale che in Toscana ha trovato come al solito in prima file il governatore Rossi. Oggi siamo tutti in casa, mentre questi signori ci invitavano a fare aperitivi nei bar etnici, ad abbracciare un cinese o mangiare involtini primavera".

"Davanti a una classe politica imbarazzante e pericolosa - continua CasaPound Lucca - fortunatamente c'è una classe medica e sanitaria che sta combattendo la propria battaglia per vincere il virus. Nonostante i tagli che negli ultimi vent'anni hanno messo la nostra sanità in ginocchio. Nonostante un'Unione Europea che approfitta dell'emergenza per far votare un atto deleterio per l'Italia come il Mes (Meccanismo europeo di stabilità)".

"Se il coronavirus può avere un merito - conclude la nota - è quello di aver definitivamente individuato come l'Italia sia governata da pericolosi incompetenti e fessi ideologici, ed è stretta da una morsa europea che non si allenta in caso di bisogno, ma anzi ne approfitta per darci il colpo finale. Ancora una volta, il popolo è migliore di chi lo governa. Un tricolore alla finestra quindi, per dimostrare che ci siamo nonostante tutto".