Codice arancione per pioggia e temporali nel nord della Toscana

Altre notizie brevi

lunedì, 2 marzo 2020, 19:43

"La legge di stabilità recentemente approvata e i relativi collegati fiscali prevedono importanti novità per le finanze comunali quali l’introduzione dell’accertamento esecutivo per i tributi locali, il versamento diretto delle entrate alla tesoreria dell’ente, la riforma della IUC e del canone per l’occupazione nei mercati, l’introduzione del ravvedimento operoso ultrannuale,...

lunedì, 2 marzo 2020, 19:35

Ridurre il più possibile le visite agli anziani ricoverati nelle Residenze sanitarie assistite, possibilmente limitandole a una sola persona al giorno per ciascun ospite ricoverato, per ridurre al minimo i rischi di diffusione del contagio da coronavirus proprio in quelle fasce di popolazione più vulnerabili, per l'età avanzata e l'eventuale...

lunedì, 2 marzo 2020, 17:44

Gesam Gas & Luce diffida chi non fa parte dell'azienda a presentarsi con il suo nome alle persone. Attivo un numero verde per ogni tipo di verifica, arriva anche il servizio caldaie.

lunedì, 2 marzo 2020, 17:36

In coerenza con le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità per limitare la diffusione del "coronavirus", Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca, informa l'utenza di aver adottato alcune misure precauzionali.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:18

Dopo l'interesse suscitato dalla prima giornata della Scuola di Formazione Politica organizzata da "Sinistra con" a cui ha partecipato il prof. Adriano Fabris, giovedì 5 marzo alle ore 17,30 presso la sede dell'Arci Laboratorio sociale in Piazzale Sforza a S.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:04

Nell'ambito della rassegna teatrale Anspi Saltocchio 2020, organizzata dal Circolo Anspi di Saltocchio in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia e dedicata alle compagnie teatrali amatoriali, sabato 7 marzo alle ore 21.15 al teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio va in scena il secondo appuntamento teatrale.

lunedì, 2 marzo 2020, 16:00

Oggi il presidente della Regione Toscana firmerà una nuova ordinanza. Con questa disposizione, tutti gli stranieri soggiornanti nel territorio regionale per motivi di studio, ricerca e insegnamento e turismo avranno accesso ai percorsi di prevenzione e cura del Covid19 previsti dalle ordinanze nazionali e regionali sinora emanate.

lunedì, 2 marzo 2020, 15:09

Luca Menesini, presidente della Provincia, ricorda Ivan J. Houston della Divisione Buffalo: «E' con profonda tristezza che apprendo che nella giornata di ieri si è spento Ivan J. Houston, uno degli ultimi testimoni della campagna Usa in Italia del 1944, caporale della Divisione 'Buffalo' dell'Esercito statunitense, che liberò il territorio...

lunedì, 2 marzo 2020, 14:44

«La Toscana è sesta in Italia per produzioni agricole biologiche, con 138.194 ettari dedicati a colture bio nel 2018 e 5.500 aziende certificate. Il settore è in forte espansione, ma col sipario sulla legislatura regionale anche la programmazione dei fondi comunitari è ormai esaurita.

lunedì, 2 marzo 2020, 11:35

Domenica 8 marzo (ore 16, saletta Catalani del San Luca Palace Hotel), per la rassegna cinefila “Come eravamo”, interamente sponsorizzata dal dr. Sandro Maffei, titolare della Farmacia S. Anna, si proietta il film Amadeus, del 1984: un capolavoro sulla vita di Mozart diretto da Milos Forman.