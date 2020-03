Codice giallo per neve a bassa quota, rischio ghiaccio e ancora vento

Altre notizie brevi

lunedì, 23 marzo 2020, 18:34

L'associazione di promozione sociale "PFC - Persona Famiglia Comunità" https://www.pfc-personafamigliacomunita.com/, nata in Lucca nel 1994 e che da tale data ha la propria sede legale in Lucca e di cui sin da tale data fino alle ore 16 del 20 marzo 2020 ha fatto parte attiva come socio il fraterno...

lunedì, 23 marzo 2020, 15:44

Rinvio al 30 settembre delle scadenze dei tributi determinabili dall'Ente. Inoltre sospensione della scadenza degli avvisi di accertamento e del pagamento dei canoni di locazione o concessione di beni e servizi comunali assegnati ad attività commerciali, culturali e imprese.

lunedì, 23 marzo 2020, 10:59

Bruno Zappia, consigliere comunale Lega Salvini premier: Così non va, l'amministrazione ci richiama al senso di responsabilità e non ci ha nemmeno consultati. Non vogliamo fare polemica in un momento come questo. Noi della lega avremmo voluto che ci fosse stato un tavolo comune per poter dare una mano in...

lunedì, 23 marzo 2020, 10:59

Gli Ncc della Toscana mettono a disposizione i loro mezzi nell'emergenza sanitaria da coronavirus. Lo annuncia il presidente di Azione Ncc, Giorgio Dell'Artino. "Una situazione drammatica, che ha messo in ginocchio tutti e che ci lascia con gravi incertezze per il futuro, ma oggi è tempo di intervenire e di...

lunedì, 23 marzo 2020, 10:58

Il volontariato toscano non si ferma. Cesvot, Centro Servizi Volontariato Toscana, ha aperto straordinariamente una sezione del sito www.cesvot.it per fornire in tempo reale una lista costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari su tutto il territorio toscano, in modo da informare i cittadini sui...

domenica, 22 marzo 2020, 20:12

Durante la riunione giornaliera del Centro operativo della Protezione Civile comunale è stato deciso di chiudere al pubblico i cimiteri del territorio comunale a partire da domani, lunedì 23 marzo. La relativa ordinanza sarà pubblicata in albo pretorio.

domenica, 22 marzo 2020, 15:07

L'associazione C.A.ni ex canile di Arliano, presente da parecchi anni sul territorio con varie iniziative, rivolge un accorato appello a tutti i proprietari di cani e gatti, associandosi così alle informazioni sanitarie divulgate dai medici veterinari e dalla protezione civile, che smentiscono le notizie errate secondo le quali gli animali...

domenica, 22 marzo 2020, 14:33

Codice giallo per vento su tutta la Toscana dalle ore 16.00 di oggi, domenica 22 marzo, fino alle 18 di domani lunedì. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Regione a seguito del graduale calo dell’alta pressione.

domenica, 22 marzo 2020, 12:57

Il movimento politico Forza italia di Lucca e di Capannori si unisce al cordoglio per la morte del dottor Marco Lera. Anthony Masini (coordinatore comunale di Capannori) lo ricorda come una persona eccezionale per cui provava una grande ammirazione, ai tempi in cui presiedeva il coordinamento di Capannori.

domenica, 22 marzo 2020, 12:49

"Nel perdere per i fratelli qualcosa di voi - tempo, fatica, denaro, salute... - ricordatevi che nulla viene sprecato, poiché solo il dono – non l'egoismo o l'indifferenza - ci introduce nella vita autentica."