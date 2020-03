Colucci: "Lucca, solidarietà, unità, rapidità, equità"

sabato, 7 marzo 2020, 09:08

Francesco Colucci, di Riformisti Toscani x Italia Viva, interviene in merito all'emergenza Coronavirus facendo alcune richieste agli enti locali.



"Di fronte alla emergenza che stiamo vivendo - esordisce - gli enti locali della nostra Provincia devono fare rapidamente la loro parte. Il Sindaco di Lucca e quello di Viareggio, hanno già annunciato tempestivi interventi economici, che potranno anche essere migliorati in sede di approvazione Consiliare. La Provincia il Comune di Capannori e gli altri Comuni della zona debbono anche loro intervenire per la riduzione di Imposte, Tasse e addizionali locali e sospendere i pagamenti delle stesse per tutto il 2020, per non generare cittadini di serie A e B".

"I Riformisti Toscani di Italia Viva - spiega - chiedono rapidità ma anche la maggiore uniformità possibile sui provvedimenti di emergenza per aiutare in maniera uguale le categorie economiche e le famiglie. Per il settore del Commercio e del Turismo fra i più colpiti anche per la cancellazione di tutte le più importanti manifestazioni, occorre che gli enti locali predispongano immediate iniziative specifiche per garantire la liquidità aziendale e il pagamento di dipendenti e fornitori".

"Per le tutte le Scuole - conclude - chiediamo una riduzione drastica delle rette per gli asili nido e un recupero degli abbonamenti pagati per i trasporti scolastici non potuti utilizzare, oltre ai già chiesti contributi alle famiglie per i disagi causate dalla loro chiusura".