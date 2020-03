Come si vive la situazione di emergenza nelle frazioni?

sabato, 21 marzo 2020, 16:09

Su per le strade di collina tra gli uliveti che circondano la carreggiata e il primo sole primaverile, si raggiunge la frazione di Torre Alta, località Querce, un borgo del Comune di Lucca immerso nella campagna toscana con vista sulla piana. Qui vive Donatella insieme al marito e alla madre in un rustico tipico della zona. A rispondere al telefono é la mamma settantenne che sin da subito chiede all' interlocutore come sta. Le abbiamo domandato che cosa ne pensa dell' attuale situazione di emergenza e se la vita di paese é cambiata in seguito alle recenti restrizioni. "Essendo in campagna ne risentiamo poco perché viviamo vicino al bosco" racconta in maniera sintetica e sbrigativa. Preoccupata di non essere in grado di esporre bene la propria opinione nel modo giusto, preferisce far parlare la figlia. "In campagna non si nota tutta questa tragedia" afferma. "L' unica cosa è che non si va a lavorare" continua.La vita a Torre Alta scorre uguale e si rispettano le regole stabilite. Quando si vede un vicino di casa nei pressi della sua abitazione si saluta per commentare ciò che si apprende dalla televisione. Oltre a Donatella e alla sua famiglia nella frazione ci vivono anche diversi pensionati. Se un anziano ha bisogno del pane e non può muoversi per motivi di salute? Semplice: ci pensa un paesano che fa la spesa per tutti.