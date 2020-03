Commercio, Cgil-Cisl-Uil Toscana alle istituzioni: “Contingentare le aperture a tutela dei lavoratori”

Altre notizie brevi

sabato, 14 marzo 2020, 19:02

sabato, 14 marzo 2020, 18:25

Da giovedì scorso sono iniziate le richieste del farmaco Tocilizumab per trattare pazienti gravi affetti da Covid-19. Come si ricorderà, il produttore Roche aveva nei giorni scorsi dichiarato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco alle Regioni italiane e questa offerta era stata accettata anche dalla Toscana.

sabato, 14 marzo 2020, 17:49

“In questo momento c’è da organizzare e far funzionare al meglio l’organizzazione sanitaria per fronteggiare l’emergenza del Covid-19, ma c’è anche da pensare alle persone più fragile: agli anziani, ai disabili e alle loro famiglie che sentono ancora di più il peso di questa situazione”.In un videomessaggio trasmesso sulla pagina...

sabato, 14 marzo 2020, 15:32

Vento forte domani, domenica 15 marzo, su buona parte della Toscana, in particolare sulle province centro meridionali. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalle 21 di oggi, sabato 14 marzo e fino alla mezzanotte di domenica.

sabato, 14 marzo 2020, 14:01

Il servizio di mediazione ora si fa online, in almeno dieci lingue, per spiegare agli ospiti dei centri di accoglienza, gestiti dalle cooperative aderenti a CO&SO, ma non solo, le norme di comportamento legate all'emergenza Coronavirus.

sabato, 14 marzo 2020, 12:53

Il comune di Capannori, in rappresentanza di tutta la comunità, vuole dare una mano a tutto il personale sanitario degli ospedali della provincia di Lucca per fronteggiare il Coronavirus. Per questo ha dato il via a una raccolta fondi, su un apposito conto bancario aperto dall'Ente, da consegnare poi all'Azienda...

sabato, 14 marzo 2020, 12:52

Da lunedì 16 marzo tutti i punti vendita di Unicoop Firenze chiuderanno alle 20. Tale provvedimento si rende necessario per garantire il rifornimento delle merci in condizioni di sicurezza e per assicurare a soci e clienti la reperibilità della merce sugli scaffali.

venerdì, 13 marzo 2020, 21:56

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca dovrà attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Interno che valgono per tutto il territorio nazionale, che prevede il passaggio del personale operativo dal normale orario di servizio ad un orario che prevede turni da 24 ore.

venerdì, 13 marzo 2020, 21:54

La presidente della Confartigianato Lucca, Michela Fucile informa le imprese che, in vista delle imminenti scadenze previste per lunedi 16 marzo, il Governo sta cercando, in queste ore, di produrre soluzioni alle immediate necessità dell’economia.

venerdì, 13 marzo 2020, 17:32

Cambia l’orario di apertura della sede comunale. A partire da domani (sabato), sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 17 (sabato chiuso). La decisione è stata presa alla luce del fatto che, visti i recenti Decreti del Presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del Coronavirus, gli uffici...