Commercio, Cgil-Cisl-Uil Toscana chiedono misure precauzionali per lavoratori e clienti

Altre notizie brevi

martedì, 10 marzo 2020, 16:37

Uffici comunali chiusi al pubblico salvo i servizi essenziali e per motivi comprovati e su appuntamento. Priorità al contatto telefonico, per email o Skype. Presentazione dei documenti tramite i canali telematici. Sospensione dell'attività del consiglio comunale salvo pratiche urgenti e improrogabili.

martedì, 10 marzo 2020, 16:29

Preso atto del DPCM 9 marzo 2020 motivato dall'aggravarsi dell'emergenza CODIV-19, l'attività di tutti gli uffici del Teatro del Giglio è sospesa da domani (11 marzo) al 15 marzo compreso.

martedì, 10 marzo 2020, 16:28

Alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’attuale situazione di criticità a livello nazionale, al fine di ridurre il rischio di contagio del Coronavirus e limitarne la diffusione sul territorio, Ascit servizi ambientali spa ha deciso di adottare una serie di misure preventive interne ed esterne.

martedì, 10 marzo 2020, 13:51

«Sgravi su imposte e rette per imprese e famiglie, oltre a dotazione di disinfettante antibatterico in tutte le strutture comunali e nelle scuole sull’intero territorio altopascese»: sono in sostanza questi gli impegni che le opposizioni nel Consiglio comunale di Altopascio – ovvero i gruppi consiliari Insieme per Altopascio e Lega...

martedì, 10 marzo 2020, 12:51

Annuncio chiusura con effetto immediato. "Ci duole informarvi che nel rispetto del decreto DPCM del 09/03/20, il complesso di Villa Reale (sia il parco che la villa) rimarrà chiuso al pubblico dal 10/03/20 fino a data da definirsi.

martedì, 10 marzo 2020, 12:41

In considerazione della criticità della situazione ed in ottemperanza delle normative vigenti, la segreteria studenti dell’Università di Pisa – sede di Lucca - rimarrà chiusa al pubblico fino al 3 aprile 2020.

martedì, 10 marzo 2020, 11:36

"Occorre essere uniti e compatti a sostegno dei cittadini contro il coronavirus e creare un tavolo comune per fronteggiare l'emergenza". Sono queste le parole del consigliere di Capannori Bruno Zappia (Lega) a proposito dell'attuale emergenza.

martedì, 10 marzo 2020, 10:34

“Ci sono due numeri che danno l’esatta misura dello sforzo messo in campo dalla Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale tra le nostre imprese agricole: per i giovani agricoltori, da un iniziale programmazione finanziaria del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 di 60 milioni di euro, pari al 6% della...

lunedì, 9 marzo 2020, 20:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo comunicato deli istruttori della società Folgor Marlia:

lunedì, 9 marzo 2020, 19:58

Rinvio delle attività del consiglio comunale: commissioni e sedute consiliari. Lo hanno deciso i capigruppo del consiglio comunale di Lucca all'unanimità.