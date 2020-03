Concerti annullati fino al 3 aprile all'ISSM "L. Boccherini"

Altre notizie brevi

giovedì, 5 marzo 2020, 16:51

L’emergenza coronavirus si ripercuote anche sul mondo dell’atletica. La Fidal ha sospeso tutte le attività agonistiche in programma sul territorio nazionale fino al 3 aprile. Di conseguenza sono stati annullati anche i Campionati Italiani Invernali di Lanci che erano in programma questo sabato e domenica al Campo Martini di Lucca.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:32

L'evolversi della situazione del Coronavirus, con le nuove più stringenti disposizioni emanate dal Governo per contenere l'epidemia (chiusura delle scuole e delle università, divieto eventi collettivi, invito a tenere comportamenti prudenziali etc) ha fatto decidere di non tenere la manifestazione delle Primule, annunciata per sabato 7 marzo.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:17

Nei prossimi giorni cesseranno gli incarichi di alcuni medici di famiglia. In particolare termineranno la loro attività:- nell’ambito livornese Fabrizio Cioni (20 marzo) ed Emanuele Tattanelli (21 marzo);- nell’ambito di Cecina Paolo Pifferi (1° aprile);- nell'ambito territoriale Lucca 1 (Lucca e Pescaglia) Pier Luigi Gallia (30 marzo);- nell'ambito territoriale Lucca...

giovedì, 5 marzo 2020, 16:13

Il Consorzio 1 Toscana Nord, aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “m’illumino di meno”, lanciata da Caterpillar e Radio2, programmata per domani (venerdì 6 marzo). L’Ente continua a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, attraverso la condivisione delle azioni già intraprese per l’ambiente.

giovedì, 5 marzo 2020, 16:05

I capigruppo di maggioranza del Comune di Capannori Marco Bachi, Guido Angelini, Claudia Berti, Gaetano Ceccarelli, Pio Lencioni e Silvana Pisani hanno richiesto la convocazione urgente della Conferenza dei Capigruppo con la partecipazione del sindaco, al fine di informare tutte le forze politiche presenti in consiglio circa la diffusione del...

giovedì, 5 marzo 2020, 16:03

Vertenza Gutteridge: il negozio di abbigliamento in piazza Signoria chiuderà il 9 marzo e lascerà posto ad un altro soggetto commerciale, e i sette lavoratori a tempo indeterminato e la lavoratrice col contratto in scadenza saranno ricollocati negli altri due punti vendita del gruppo nel centro di Firenze (via Por...

giovedì, 5 marzo 2020, 15:58

"Prima di tutto la salute, questo è il principio a cui si ispirano anche le aziende del florovivaismo della Toscana. Siamo in una fase in cui dobbiamo tutti fare uno sforzo per vincere la guerra contro il Coronavirus.

giovedì, 5 marzo 2020, 15:56

La Provincia di Lucca, a seguito delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte approvato ieri (4 marzo) dal Governo in merito all'emergenza coronavirus, ha dato immediata attuazione al DPCM analizzando le disposizioni che sono cogenti con l'entrata in vigore del Decreto stesso, e coordinando...

giovedì, 5 marzo 2020, 15:55

Prevenzione diffusione Covid-19: la Fondazione Banca del Monte di Lucca aderisce alle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e rinvia tutte le iniziative pubbliche in calendario nei prossimi giorni, in via precauzionale e in ottica di responsabile collaborazione con le Istituzioni preposte.

giovedì, 5 marzo 2020, 15:51

«Per far fronte all'emergenza coronavirus, devono essere messe in campo a livello locale, regionale e nazionale delle misure, poiché siamo di fronte a una situazione di assoluta emergenza e stiamo seriamente rischiando che le nostre strutture vedano andare in fumo sia la stagione primaverile che quella estiva».