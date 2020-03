Concorso per agente di polizia municipale, rinviate le prove

Altre notizie brevi

venerdì, 6 marzo 2020, 14:02

Si informa che, a seguito delle disposizioni emanate per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, è sospesa “Mutatas Dicere Formas” - Lettura delle Metamorfosi di Ovidio nella traduzione di Vittorio Sermonti, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica...

venerdì, 6 marzo 2020, 14:01

Il Comune di Montecarlo, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, ha disposto la sospensione di tutte le attività previste per il Teatro dei Rassicurati fino al 3 aprile. Il Comune e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che gestisce il teatro insieme all’amministrazione, proveranno a...

venerdì, 6 marzo 2020, 13:59

Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2020-2021. Le domande di iscrizione potranno essere presentate online, collegandosi al sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it alla sezione 'Servizi online' ).

venerdì, 6 marzo 2020, 13:13

Nella convocazione urgente della commissione sociale con la presenza del sindaco, porteremo le nostre proposte all'amministrazione cercando di dare il nostro contributo a famiglie e imprese capannoresi. Oltre all'emergenza sanitaria, esiste anche un'altra emergenza, quella economica.

venerdì, 6 marzo 2020, 13:09

In ottemperanza alle disposizioni adottate per la prevenzione della diffusione del Covid-19, la sezione AISM- Associazione Italiana Sclerosi Multipla – di Lucca comunica la sospensione fino a nuovo avviso delle attività da loro promosse, nel dettaglio:

venerdì, 6 marzo 2020, 11:58

L'UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca comunica che gli screening gratuiti previsti, come da tradizione, sul territorio provinciale durante la Settimana del Glaucoma (da domenica 8 marzo a sabato 14 marzo) sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi.

venerdì, 6 marzo 2020, 10:56

L'ANMIC di Lucca, anche in relazione all'emergenza coronavirus, manifestatasi in questi ultimi giorni, comunica a tutti gli utenti che i servizi erogati, pur nel rispetto del protocollo di sicurezza emanato dagli organi competenti, restano disponibili e la sede provinciale accessibile come sempre.

venerdì, 6 marzo 2020, 10:14

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di via Carlo del Prete 1087 a Lucca sarà chiuso dal 7 al 30 marzo per lavori infrastrutturali.

venerdì, 6 marzo 2020, 10:10

Francesco Colucci di Riformisti Italiani e Italia Viva: "La chiusura di tutte le scuole sta creando serie problemi alle famiglie anche in Toscana. Noi Riformisti Toscani a sostegno di Italia Viva chiediamo di dare un immediato segnale di supporto a queste famiglie.

giovedì, 5 marzo 2020, 20:24

Le pessime condizioni dello stadio di Porta Elisa, evidenti da tempo, devono essere affrontate, con un adeguato progetto di ristrutturazione, dall'amministrazione comunale insieme con la società rossonera. A dirlo è il gruppo "Per Lucca e i suoi Paesi".