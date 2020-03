Confartigianato, cassa integrazione in deroga

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2020, 14:24

"Con le scuole giustamente chiuse almeno fino al 3 aprile - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - sinceramente non capiamo come mai, a tuttora, il personale di supporto, denominato ATA, sia ancora presente in buon numero negli edifici scolastici." "Occorre, dunque, ridurne drasticamente il numero -...

giovedì, 19 marzo 2020, 13:36

Sono 20 ad oggi le guarigioni dal Coronavirus che si sono verificate in Toscana. Sono 17 quelle virali, e 3 quelle cliniche.

giovedì, 19 marzo 2020, 13:19

Si può pagare fino al 30 aprile la rata del contributo di bonifica che scadeva il 21 marzo. In considerazione della situazione legata all'emergenza COVID 19, il Consorzio bonifica 1 Toscana Nord sposta al 30 aprile la prossima scadenza del contributo, prevista per il 21 marzo.

giovedì, 19 marzo 2020, 12:17

Geal s.p.a. comunica che, al fine di limitare l'aggregazione di persone con le possibili conseguenze sanitarie vista la situazione di emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, in accordo con la Centrale Operativa della Protezione Civile, questa mattina ha provveduto alla temporanea sospensione dell'erogazione di acqua al Fontanello della Stazione...

giovedì, 19 marzo 2020, 12:14

AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti...

giovedì, 19 marzo 2020, 10:54

"Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, all'indomani del decreto "Cura Italia", siamo costretti a segnalare che per mettere in sicurezza il settore florovivaistico servono misure straordinarie che niente hanno a che vedere con quanto messo in atto fino ad oggi.

giovedì, 19 marzo 2020, 08:56

I massoni delle logge lucchesi riunite nell'Oriente di Lucca e Barga, all'obbedienza del G.O.I., hanno donato all'ASL locale oltre 350 mascherine FP2 Antivirus, da utilizzare per le esigenze dell'Ospedale di Lucca, del suo Pronto Soccorso e del suo Reparto Rianimazione, i cui operatori sono alle prese con l'emergenza della pandemia...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:50

Ventiquattro ore e le Asl riceveranno l’elenco delle strutture alberghiere che saranno utilizzabili per ospitare i malati e il personale medico risultati positivi al virus ma asintomatici, come pure medici e infermieri, pur negativi, che per maggior tutela dei familiari con cui vivono, visto il contatto ripetuto con i malati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:39

In attuazione dell'ordinanza n. 16 emessa oggi, 18 marzo 2020 dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Regione ha deliberato di realizzare un totale di 280 postazioni aggiuntive di terapia intensiva come ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19.

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:23

Corso BLS-D on line organizzato dall'Associazione Cecchini Cuore ONLUS di Pisa sabato 21 marzo alle 17.30. Per accedere al corso, completamente gratuito e aperto a tutti senza nessun limite di età o di nessun altro genere, basta accedere alla pagina www.cecchinicuore.org e seguire le istruzioni.