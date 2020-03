Conferenza 'Emozioni in musica' ad Artè e incontro formativo in San Romano: rinvio al 21 aprile

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:48

Visto che i relatori chiamati a intervenire alla conferenza-concerto "Emozioni in musica" in programma stasera (mercoledì 4 marzo) alle ore 20.30 ad Artè a Capannori e all'incontro di formazione previsto questo pomeriggio alle ore 16.30 all'auditorium San Romano di Lucca avrebbero dovuto spostarsi dal nord Italia, per motivi precauzionali, gli appuntamenti sono stati rinviati a martedì 21 aprile. Gli orari e le modalità di partecipazione restano invariati.