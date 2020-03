Convegno sulle opportunità e le agevolazioni in agricoltura organizzato dalla Cia Toscana Nord

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:57

Si chiama Lirica Oggi ed è l'associazione fondata da Cinzia Gioè e Francesca Maionchi, rispettivamente mamma e figlia. Entrambe di Altopascio ed entrambe legate da una passione speciale per la musica colta. Pianista Cinzia, cantante lirica Francesca, con all'attivo, nonostante i suoi 25 anni, diverse collaborazioni importanti e di prestigio,...

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:45

Codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle ore 17 di domani, giovedì 5 marzo, fino alle 8 di venerdì 6 marzo. Le zone interessate sono quelle nord occidentali della regione.

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:52

Michele Sarti Magi commenta l'opzione valutabile dal governo di chiudere le scuole di tutta Italia per 15 giorni: "È giustissima - afferma - l'opzione valutabile dal governo di chiudere le scuole di tutta Italia per 15 giorni.

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:50

"Ci siamo a più riprese interessati, anche con specifici atti consiliari - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - della tormentata tratta ferroviaria fra Lucca ed Aulla che continua ad essere particolarmente penalizzata da una serie di problemi che, ovviamente, creano forti disagi ai pendolari." "Fra soppressioni...

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:50

L'appuntamento previsto per questa settimana con l'incontro del ciclo Friday I'm in Love, su Donovan, a causa dell'instore di Ghali, inizialmente concomitante, è stato spostato al 13 marzo, quando Rossano Rossi parlerà di Donovan, raccontando la vita, la musica e la storia del menestrello di Glasgow.

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:48

Visto che i relatori chiamati a intervenire alla conferenza-concerto "Emozioni in musica" in programma stasera (mercoledì 4 marzo) alle ore 20.30 ad Artè a Capannori e all'incontro di formazione previsto questo pomeriggio alle ore 16.30 all'auditorium San Romano di Lucca avrebbero dovuto spostarsi dal nord Italia, per motivi precauzionali, gli...

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:31

«Sulla Lucca-Aulla i pendolari oggi sono vittime di disagi soliti, ma in situazione eccezionale legata al coronavirus Covid-19. Tra cancellazioni e ritardi lì altro che 2 metri di distanza tra le persone. Non ci sono nemmeno 2 centimetri.

mercoledì, 4 marzo 2020, 11:30

La giunta regionale ha detto sì al regolamento unico per il Sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla”.

mercoledì, 4 marzo 2020, 08:48

Arriva in città la celebre mostra sui grandi carnivori lupo, orso e lince. "Presenze silenziose. Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi” è una mostra organizzata dal CAI Gruppo Grandi Carnivori, che traccia un’informativa breve ma scientificamente documentata sul silenzioso ritorno dei cosiddetti grandi predatori, in particolare l’orso, il...

martedì, 3 marzo 2020, 16:06

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto oggi (martedì) in Comune Sara Zarattini, 14 anni, la giocatrice della 'Pallavolo Nottolini' di Capannori, selezionata per uno stage con la Nazionale Juniores che ha frequentato nel gennaio scorso al centro 'Pavesi' di Milano. La giovane atleta che gioca nella Pallavolo Nottolini da tre...