Coronavirus, ad oggi 285 mila euro raccolti con la campagna "Sostieni gli ospedali della Toscana"

Altre notizie brevi

sabato, 21 marzo 2020, 18:44

Prorogate le scadenze per tante pratiche legate al settore dell'auto. A causa dello stato di emergenza nazionale, infatti, il Governo ha disposto alcune proroghe che riguardano direttamente gli automobilisti. Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020sono prorogate di validità fino al 31 agosto di quest'anno. Per quanto...

sabato, 21 marzo 2020, 18:23

La Lucchese 1905, a seguito del perdurare dell'attuale situazione sanitaria nazionale, comunica che la sospensione degli allenamenti è stata prolungata fino al 3 aprile. A quella data verranno assunte ulteriori decisioni. La società auspica che sia possibile superare al più presto questo momento di assoluta emergenza e esorta tutti i...

sabato, 21 marzo 2020, 16:09

Su per le strade di collina tra gli uliveti che circondano la carreggiata e il primo sole primaverile, si raggiunge la frazione di Torre Alta, località Querce, un borgo del Comune di Lucca immerso nella campagna toscana con vista sulla piana.

sabato, 21 marzo 2020, 15:13

La Regione Toscana sta completando, attraverso tutte le Aziende sanitarie ed Estar, il piano di assunzioni straordinarie annunciato due settimane fa per consentire una pronta e completa risposta all’emergenza coronavirus.

sabato, 21 marzo 2020, 14:18

Palazzi chiusi, servizi aperti. È questo in estrema sintesi il motto che descrive il funzionamento del Comune di Lucca durante l’emergenza coronavirus. Seguendo le disposizioni di legge i palazzi del Comune sono chiusi per ridurre al minimo spostamenti di utenti e dipendenti, evitare che negli ambienti possano verificarsi assembramenti e...

sabato, 21 marzo 2020, 10:18

Francesco Colucci interviene su alcune misure adottate in materia di emergenza sanitaria: Sulla sanificazione delle strade ci sarebbe da ridere se non fosse da piangere. Il comune di Lucca e altri comuni eseguono il lavaggio con acqua e disinfettanti. Il comune di Capannori ed altri no perché ritengono questo lavaggio inquinante.

sabato, 21 marzo 2020, 10:16

Nell’odierna difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere mostrano un valore umano altissimo in tutto il continente.

venerdì, 20 marzo 2020, 22:22

L'ISI Machiavelli ricorda la giornata del 21 marzo. Il Progetto Legalità dell’ISI Machiavelli per il 21 marzo, "Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, aveva in programma la partecipazione a Palermo alla marcia di Libera e la promozione di iniziative locali.

venerdì, 20 marzo 2020, 22:20

“È un momento di grande dolore per la perdita di un amico”. Lo dichiara il consigliere comunale di Lucca Marco Martinelli ricordando Marco Lera. La sua perdita lascia un grande vuoto. Esprimo sincere condoglianze a tutta la famiglia.

venerdì, 20 marzo 2020, 19:04

Otto letti “multicare” di terapia intensiva per gli ospedali dell’ambito territoriale di Lucca. E’ la donazione effettuata all’Asl Toscana nord ovest, in questi giorni di emergenza per il Coronavirus “Covid-19”, dalla multinazionale Wolters Kluwer, il gruppo che ha acquisito Tagetik nel 2017 e che, da allora, ha supportato l’espansione dell’azienda...