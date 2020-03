Coronavirus, aggiornamenti in vista delle scadenze di lunedì 16 marzo

venerdì, 13 marzo 2020, 21:54

La presidente della Confartigianato Lucca, Michela Fucile informa le imprese che, in vista delle imminenti scadenze previste per lunedi 16 marzo, il Governo sta cercando, in queste ore, di produrre soluzioni alle immediate necessità dell’economia.

Riguardo alla sospensione dei pagamenti del 16 marzo si è giunti ad una ipotesi verosimile, ossia il Mef prevede una sospensione selettiva dei pagamenti fiscali, almeno dei più onerosi. Si ipotizza, invece, un rinvio solo delle ritenute e dei contributi:

- per le imprese delle filiere più colpite, come turismo, fiere, trasporti, sport, cultura e spettacolo. - per gli autonomi con fatturato fino a 400mila euro in caso di prestazioni di servizi e per le partite iva con ricavi inferiori a 700mila euro per le cessioni di beni e quindi commercianti, artigiani e piccole imprese, si punta alla sospensione di ritenute.

In merito alla sospensione dei pagamenti l’ipotesi è quella di congelare per almeno un mese tutte le scadenze sia pubbliche che private fermo restando ancora la necessità di individuare l’ambito di azione della misura. Ci si chiede cioè se limitarla alle zone maggiormente colpite dal Covid 19 per i settori turismo, fiere, terme, cultura, spettacolo, sport e trasporti oppure estenderla a tutti coloro i quali hanno avuto un significativo calo del fatturato.

La dott.ssa Michela Fucile invita tutti a:

Portarsi dietro il modulo di autocertificazione del Ministero dell'Interno, anche se ci rechiamo a piedi al lavoro;

tenere con sé una visura camerale dell'azienda;

limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;

per tutte le attività non sospese si invita, inoltre, ove possibile, al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Tenendo conto di quanto contenuto nel DPCM 11 marzo 2020, in considerazione delle limitazioni degli spostamenti, se non sono giustificati, domani sabato 14 e domenica 15 non potremo essere presenti in Ufficio ed informarVi adeguatamente.

Lo faremo certamente lunedì mattina, ma siccome l’informativa non avverrà in tempi brevissimi per tutti, Vi invitiamo a contattare i nostri uffici, numero verde 800 – 951 – 118 compreso, per avere le informazioni necessarie.

Sembra inoltre che alcuni Comuni stiano adottando provvedimenti per il rinvio del pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti che prevede, come prima scadenza il 15 marzo e la successiva il 15 maggio.

Tutto dovrebbe slittare a giugno 2020.

Sempre la Presidente informa che la Prefettura di Lucca, dando un’interpretazione estremamente restrittiva e non condivisa dalla nostra Associazione – anche supportata da Confartigianato Nazionale – ha deciso che anche le “pizzerie da asporto” debbano rimanere chiuse. Noi riteniamo, che non trattandosi di attività di “somministrazione di alimenti”, non rientrino nelle limitazioni previste dal DPCM 11 marzo 2020.

Tuttavia, visto che il Prefetto è la massima autorità di Governo sul territorio, per spirito di collaborazione ed essendo in una situazione d’emergenza quale l’attuale, invitiamo le pizzerie da asporto artigiane a rimanere chiuse in attesa che giungano ulteriori chiarimenti che già abbiamo richiesto al Ministero.

Ricordiamo, ancora una volta, che Confartigianato Imprese Lucca ha attivato il numero verde “Coronavirus” 800-951-118 operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 13 e 15 – 18.30.

Invitiamo le imprese a contattare i nostri Uffici per qualunque chiarimento e/o aggiornamento (tel. 0583/47641).