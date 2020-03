Coronavirus, appello alle aziende chiuse: “Prestate alla Regione le vostre mascherine”

Altre notizie brevi

giovedì, 19 marzo 2020, 20:03

In merito ad alcuni articoli apparsi in questi giorni, secondo i quali alcune appartenenti all’Assistenza domiciliare integrata (Adi) avrebbero segnalato la sospensione dei tamponi a domicilio nella zona di Lucca per la carenza di dispositivi, l’Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che tale affermazione è destituita da ogni fondamento.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:11

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (ERA, ERB, ERC) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo 2020.La proroga è stata stabilita con Ordinanza del presidente della Giunta regionale n.

giovedì, 19 marzo 2020, 18:09

Il presidente Rossi l’aveva anticipato domenica scorsa, il 15 marzo, quando montava la polemica da parte di infermieri e medici sulle mascherine chirurgiche della Protezione Civile nazionale e sulla loro adeguatezza. Ed eccole le istruzioni toscane all’uso dei vari dispositivi, allegate alla nuova ordinanza (la n.

giovedì, 19 marzo 2020, 16:36

Nuova puntata venerdì 20 marzo alle 15,30 dell'Anfiteatro dei libri il programma tutto dedicato a letture di classici lucchesi, storia memoria, arte e bellezza nelle pagine dei libri più belli dedicati a Lucca e al suo territorio.Ideata e promossa dalla casa editrice Pacini Fazzi in collaborazione con Radio 2000 e...

giovedì, 19 marzo 2020, 16:22

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che i certificati si esenzione per reddito in scadenza al 31 marzo 2020 sono validi fino al 15 giugno 2020. Lo ha stabilito l'articolo 103 del decreto legge numero 18 del 17 marzo scorso (Cosiddetto "Decreto Cura Italia") che all'articolo 103 riporta testualmente "Tutti...

giovedì, 19 marzo 2020, 15:17

A partire dal prossimo 21 marzo sarà attivato un corso on line gratuito di meditazione con il metodo Sahaja Yoga, dopo la sospensione, in ottemperanza alle misure di sicurezza per contrastare la diffusione del Covid 19, del corso che si teneva con il patrocinio del Comune ogni martedì nella sala...

giovedì, 19 marzo 2020, 14:47

“Voglio esprimere al presidente Enrico Rossi le mie più sentite condoglianze, e quelle del Consiglio regionale tutto, per la perdita di suo padre”. È il messagio di cordoglio che il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, rivolge al presidente della Giunta.

giovedì, 19 marzo 2020, 14:24

"Con le scuole giustamente chiuse almeno fino al 3 aprile - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - sinceramente non capiamo come mai, a tuttora, il personale di supporto, denominato ATA, sia ancora presente in buon numero negli edifici scolastici." "Occorre, dunque, ridurne drasticamente il numero -...

giovedì, 19 marzo 2020, 13:36

Sono 20 ad oggi le guarigioni dal Coronavirus che si sono verificate in Toscana. Sono 17 quelle virali, e 3 quelle cliniche.

giovedì, 19 marzo 2020, 13:21

Confartigianato Imprese Lucca comunica che Coronavirus prevede: