Coronavirus: dal 18 marzo chiusi al pubblico tutti gli uffici PuntoAcque

Altre notizie brevi

lunedì, 16 marzo 2020, 20:34

Continuano gli appuntamenti dell' “Anfiteatro dei libri. Letture alla radio al tempo del coronavirus”, iniziativa promossa da Pacini Fazzi editore Radio Duemila e Fondazione Banca del Monte di Lucca che nello spazio di circa mezz'ora propone letture tratte da classici lucchesi.

lunedì, 16 marzo 2020, 18:37

“Finalmente, anche se in netta zona Cesarini, arriva una risposta all’economia e alle imprese, molte delle quali, ad oggi, sono già in debito di ossigeno. In una situazione difficile come questa, è sicuramente un risultato positivo, anche se nel testo non mancano contraddizioni e interventi da migliorare”.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:41

Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi, lunedì 16 marzo, tre bandi di gara d'appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione su tutte le strade statali della Toscana, per un valore complessivo di 15 milioni di euro.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:39

Spesa a domicilio per anziani, per le categorie a rischio, per le persone che non possono uscire dalla propria abitazione e che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti per la consegna a domicilio di beni alimentari e di prima necessità.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:33

Cosa fare durante queste settimane di emergenza coronavirus stando in casa? Un buon passatempo potrebbe essere quello di leggere i libri che, magari, abbiamo comprato o ci hanno regalato e che, presi dai vari impegni quotidiani, non siamo mai riusciti a iniziare.

lunedì, 16 marzo 2020, 17:27

lunedì, 16 marzo 2020, 16:46

Lavoro agile da casa, presenza minima di personale nei presidi territoriale, sanificazione degli uffici e ricevimento del pubblico solo tramite numero di telefono, email e pec: il Consorzio 1 Toscana Nord continua la sua operatività tecnica ed amministrativa; nella piena salvaguardia, naturalmente, della salute dei propri dipendenti, e quindi di...

lunedì, 16 marzo 2020, 16:18

Dal momento in cui è stata decisa la chiusura degli negozi per il Corona Virus, molti esercenti si trovano con alcuni dubbi sull’utilizzo del nuovo registratore di cassa telematico.

lunedì, 16 marzo 2020, 15:36

Sta riscuotendo consensi crescenti l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Menesini assieme alle associazioni di categoria per la consegna della spesa a domicilio. Durante questo fine settimana altre attività del territorio che commerciano o producono cibo o beni di prima necessità hanno dato la propria adesione a supportare il Centro Operativo Comunale di...

lunedì, 16 marzo 2020, 14:54

"La scuola c'è e non si ferma". È questo il messaggio che l'amministrazione Menesini, i dirigenti scolastici dei quattro istituti comprensivi del territorio e del liceo scientifico "Majorana" di Capannori, lanciano agli studenti e alle famiglie.