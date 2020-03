Coronavirus, è attivo lo sportello della Cgil di Firenze per le donne che hanno da risolvere questioni di lavoro o subiscono violenze domestiche

martedì, 24 marzo 2020, 13:36

Lo sportello "Donna chiama Donna" è lo sportello che il Coordinamento Donne Cgil Firenze ha ideato e gestisce. E' rivolto a tutte quelle donne che stanno affrontando situazioni problematiche sia di natura privata che nel posto di lavoro e si avvale della collaborazione di un'avvocata e di una psicologa e delle altre strutture, categorie e servizi messi in essere dalla Cgil.

Anche in questo momento di difficoltà per tutte e per tutti non possiamo e vogliamo dimenticare le donne che subiscono violenza in famiglia. Stare a casa forzatamente può aumentare gli episodi di violenza anche in situazioni in cui, fino a prima della quarantena, non si erano mai palesate dinamiche violente.

Per questo ricordiamo che lo Sportello Donna chiama Donna è raggiungibile anche in questo periodo ai numeri 347 3369959 – 340 5807977 per ascolto, consulenza e tutela.

Chiamateci o se preferite mandate un messaggio, ma ricordate che non siete sole, noi ci siamo!

Sono inoltre sempre attivi i numeri:

1522 rete nazionale antiviolenza

055.601375 Artemisia Centro Antiviolenza Firenze