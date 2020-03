Coronavirus: Federcaccia e Confederazione cacciatori toscani donano 35mila euro a Estar

Altre notizie brevi

venerdì, 20 marzo 2020, 18:58

Ad intervenire, con una nota stampa, è Matteo Petrini, consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia Capannori."Sempre più cittadini, spinti dalla preoccupazione relativa all'emergenza coronavirus, si rivolgono quotidianamente alle amministrazioni di tutti i livelli richiedendo un intervento di pulizia e sanificazione degli spazi pubblici per contrastare la diffusione del COVID-19.

venerdì, 20 marzo 2020, 18:42

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (art.1 comma 5 del DPCM 11/03/2020) e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza n°11 del 13/03/2020, a partire da lunedì 23 Marzo 2020 entreranno in vigore le seguenti modifiche rispetto al servizio vacanziero...

venerdì, 20 marzo 2020, 17:59

Il messaggio è chiaro:" State a casa!" In un momento così delicato e surreale Guendalina Tambellini ha realizzato un video lanciando l' hastag #iorestoacasa. E così anche il mondo del cinema lancia l' appello con un tocco di simpatia in tutti i dialetti della nostra Penisola.

venerdì, 20 marzo 2020, 17:23

Queste sono le misure a sostegno della liquidità delle imprese hanno subito un calo del fatturato per cause direttamente o indirettamente correlate al Coronavirus

venerdì, 20 marzo 2020, 17:11

L'industria toscana considera il Decreto "Cura Italia" un doveroso e necessario primo passo; ma è una risposta che, se dovesse rimanere tale, sarebbe palesemente insufficiente e inadeguata ad affrontare questo drammatico momento che, correttamente, è stato paragonato ad una guerra.

venerdì, 20 marzo 2020, 16:32

Si è riunito ieri in web conference il ‘Team crisis management’, il gruppo di lavoro per organizzare un rilancio del turismo in Toscana. Un tavolo di coordinamento tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Associazioni di categoria del turismo, Anci Toscana, Comune di Firenze, Toscana Aeroporti, Autorità portuale...

venerdì, 20 marzo 2020, 16:13

La Confartigianato Imprese Lucca interviene sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida:

venerdì, 20 marzo 2020, 15:23

Dalla pagina Facebook del primo cittadino di Lucca il messaggio integrale sulle sue condizioni di salute in miglioramento:"Stamani mi sento un pochino meglio e così torno a scrivervi personalmente. La strada della completa guarigione è ancora lunga, questo virus non è affatto come un'influenza e ogni giorno senza febbre e...

venerdì, 20 marzo 2020, 15:22

Proseguono le iniziative della Regione per sostenere il personale sanitario, che in questo momento deve allontanarsi da casa per preservare la propria famiglia, oppure è un neo assunto. E’ stata, infatti, raggiunta da poche ore l’Intesa tra Regione e le Federazioni toscane degli ordini dei medici e degli odontoiatri e...

venerdì, 20 marzo 2020, 13:55

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di una lettrice, Daniela Volla: Buongiorno, oggi alle 12 mi stavo recando a piedi in farmacia (guanti, mascherina ,autocertificazione) quando, davanti alla mensa della Caritas, ho potuto constatare che una quarantina e forse di più di persone erano in attesa del pasto.