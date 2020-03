Coronavirus, il sindaco Menesini ha incontrato i capigruppo del consiglio comunale per informarli sulla situazione

lunedì, 9 marzo 2020, 17:40

Questa mattina il sindaco Luca Menesini su richiesta dei capigruppo di maggioranza ha fatto il quadro della situazione legata al Coronavirus sul territorio ai capigruppo di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale di Capannori, informandoli anche di tutti i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale per tutelare la comunità in seguito ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto del Coronavirus. Un modo perchè tutti abbiano le corrette informazioni e possano aiutare i cittadini in questo delicato momento.