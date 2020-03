Coronavirus, incontro regione-sindacati: raccomandazioni per sicurezza e salute lavoratori

Altre notizie brevi

venerdì, 13 marzo 2020, 21:56

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca dovrà attenersi alle disposizioni del Ministero dell’Interno che valgono per tutto il territorio nazionale, che prevede il passaggio del personale operativo dal normale orario di servizio ad un orario che prevede turni da 24 ore.

venerdì, 13 marzo 2020, 21:54

La presidente della Confartigianato Lucca, Michela Fucile informa le imprese che, in vista delle imminenti scadenze previste per lunedi 16 marzo, il Governo sta cercando, in queste ore, di produrre soluzioni alle immediate necessità dell’economia.

venerdì, 13 marzo 2020, 17:32

Cambia l’orario di apertura della sede comunale. A partire da domani (sabato), sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 17 (sabato chiuso). La decisione è stata presa alla luce del fatto che, visti i recenti Decreti del Presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del Coronavirus, gli uffici...

venerdì, 13 marzo 2020, 17:30

Originario di Viareggio, direttore del manicomio di Maggiano e scrittore. É Mario Tobino, il personaggio chiave di questo primo appuntamento culturale "L'Anfiteatro dei libri" andato in onda su Radio 2000 alle 15:30. A introdurre brevemente la figura di Tobino é Francesca Fazzi, mentre legge e spiega i testi Dino Braga,...

venerdì, 13 marzo 2020, 17:10

Nell’ambito delle misure di contenimento dell’emergenza Coronavirus Covi-19, sono attuate le seguenti misure sul mezzi pubblici Ctt Nord. A renderle note è stata la stessa azienda:

venerdì, 13 marzo 2020, 16:13

La Toscana si attrezza per far fronte ancora di più all’emergenza Coronavirus. La copia cartacea della ricetta dematerializzata - ovviamente e come sempre su prescrizione del medico - si potrà d’ora in poi stampare direttamente in farmacia.

venerdì, 13 marzo 2020, 14:11

"Davanti all'emergenza del coronavirus, la nostra casa è diventata la nostra trincea. Dimostriamo il nostro orgoglio, mettiamo un tricolore alla finestra". Questo il messaggio di CasaPound, che lancia questa iniziativa dopo i decreti del Governo che hanno limitato la mobilità dei cittadini per far fronte all'epidemia.

venerdì, 13 marzo 2020, 13:21

La Lucchese 1905 ha dato il proprio contributo economico alla raccolta di fondi organizzata dalla Curva Ovest a favore del reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca con l'obiettivo di acquistare un respiratore, macchinario indispensabile per combattere il Coronavirus.

giovedì, 12 marzo 2020, 18:23

"Oltre al personale sanitario non ci dimentichiamo degli addetti alla sanificazione e alla vigilanza degli ospedali e alla consegna dei pasti ai degenti, che sono al lavoro nonostante il fatto che mascherine e guanti non siano disponibili per tutti". L'appello di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Trasporti e Uiltucs

giovedì, 12 marzo 2020, 18:20

Confartigianato Imprese Lucca ha attivato il numero verde “Coronavirus” 800-951-118 operativo dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 dal lunedi al venerdi. Misure urgenti di contenimento al contagio da coronavirus.