Coronavirus, Petrini (FdI): "Occorre eliminare le polveri sottili con pulizia delle strade di Capannori"

venerdì, 20 marzo 2020, 18:58

Ad intervenire, con una nota stampa, è Matteo Petrini, consigliere comunale in quota Fratelli d'Italia Capannori.



"Sempre più cittadini, spinti dalla preoccupazione relativa all'emergenza coronavirus, si rivolgono quotidianamente alle amministrazioni di tutti i livelli richiedendo un intervento di pulizia e sanificazione degli spazi pubblici per contrastare la diffusione del COVID-19. Questo sta avvenendo anche a Capannori, dove in molti ci stanno chiedendo di promuovere tali interventi, domandandosi il motivo per il quale sul nostro territorio non è ancora stato fatto nulla in tal senso.

Tuttavia, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, non vi sono evidenze a supporto dell'efficacia della sanificazione delle strade e pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti. L'ARPA Piemonte si è recentemente pronunziata negativamente in merito alla possibilità di procedere a una disinfezione delle strade con ipoclorito considerando questa pratica dannosa per l'ambiente.

Sembra invece esserci una correlazione tra la presenza di polveri sottili (Pm10) nell'aria e la diffusione del Covid-19.

Secondo uno studio della Società italiana di medicina ambientale (Sima) svolto insieme alle Università di Bologna e Bari, le polveri sottili "accelerano la diffusione dell'infezione" da coronavirus. I dati pubblicati sui siti Arpa supporterebbero dunque una correlazione tra la diffusione del virus e la concentrazione di inquinamento nell'aria.

La correlazione tra l' articolato atmosferico e la diffusione del Covid-19 è confermata che da diversi ricercatori di Università importanti, secondo i quali le polveri sottili veicolano il virus, costituendo vere e proprie "autostrade" per i contagi.

Abbiamo allora protocollato una mozione con la quale chiediamo al Sindaco di affidare alla società responsabile della pulizia delle strade cittadine il compito di dotarsi di prodotti utili all'abbattimento delle polveri sottili e di altre molecole inquinanti potenziali vettori di trasmissione del COVID-19

E' prassi diffusa, infatti, che all'acqua utilizzata nelle operazioni di lavaggio delle strade vengano aggiunti prodotti specifici con capacità igienizzanti che agiscono trattenendo al suolo le molecole nocive fino al momento in cui le precipitazioni atmosferiche o un secondo lavaggio le disperde nelle fognature.

Questo tipo di prodotti, solitamente caratterizzati dalla presenza di soluzioni enzimatiche al loro interno, vengono utilizzati da tempo nelle città di tutto il mondo proprio per la loro capacità di ridurre la concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti pericolosi per la salute che, in questo momento storico, paiono essere un fattore di facilitazione della diffusione del COVID-19.

Crediamo che, visto l'alto livello di Pm10 presente nell'aria del nostro territorio e della Piana, questo intervento possa essere realmente utile per la comunità, comportando inoltre costi ridotti per l'amministrazione.

Concludo sottolineando che l' azione che stiamo proponendo è già stata applicata con successo a Ferrara, dove l'Assessore all'ambiente Alessandro Balboni mi ha confermato la sua utilità ed efficacia e mi ha riferito che è stata un'iniziativa molto apprezzata e sostenuta dai cittadini".