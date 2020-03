Coronavirus, rinviato "Lucca Teatro Festival"

venerdì, 6 marzo 2020, 16:41

Per causa di forza maggiore, in ottemperanza al decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020, la sesta edizione di Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? – in programma dal 26 febbraio al 31 marzo 2020, è rimandata. Le nuove date saranno comunicate a breve.

"Era tutto pronto - sottolinea Giovanni Fedeli il direttore artistico del Festival -. Dopo un intero anno di lavoro La Cattiva Compagnia Teatro stava per proporre, per tutto il mese di marzo a Lucca, Porcari e Capannori, una fitta programmazione teatrale rivolta alle nuove generazioni, con ben 35 repliche di spettacoli per ragazzi, 6 incontri con ospiti di rilevanza nazionale, 10 laboratori gratuiti, 1 concorso artistico, una festa di teatro di strada e diversi artisti internazionali provenienti dall'Argentina, dal Brasile, dal Senegal e dalla Francia. Con la morte nel cuore dobbiamo attuare la disposizione governativa che vieta ogni manifestazione culturale fino al 3 aprile, nel rispetto in primo luogo della salute dei bambini, dei loro insegnanti e delle loro famiglie.

"A tal proposito garantiamo di essere già al lavoro, di comune accordo con tutte le istituzioni partner, in primis Comune di Lucca e Teatro del Giglio – conclude Giovanni Fedeli -, oltre che coi Comuni di Porcari e Capannori, per riposizionare le date degli spettacoli per le scuole e per le famiglie in altri periodi e per arricchire ulteriormente, nei prossimi mesi, la vita culturale della nostra provincia con eventi dedicati alle nuove generazioni.

In un momento difficile per tutte le categorie, ma che indubbiamente va a colpire in prima battuta il già precario settore della Cultura, La Cattiva Compagnia non si lascia scoraggiare: torneremo il prima possibile, sempre con nuove idee e nuove proposte artistiche per i più piccoli e non solo. A presto!".