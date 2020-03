Coronavirus, sospensione attività Affratellamento

sabato, 7 marzo 2020, 13:32

L'Affratellamento ha recepito le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 (consultabile qui).



"Pertanto - si legge nel comunicato -, a tutela della sicurezza della salute di tutti i cittadini utenti e frequentatori del nostro teatro e circolo, molte attività, eventi, manifestazioni e spettacoli del calendario teatrale sono sospese. Tuttavia in alcuni casi non abbiamo cancellato i contenuti informativi già presenti sul sito internet e sui social.

Perché?

Per varie ragioni. La prima è che speriamo e auspichiamo che possa ridursi il termine del 3 Aprile, attualmente vigente. Perché crediamo che in momenti come questi la solidarietà dell'Affratellamento non possa mancare e che (se ne sta discutendo ancora) con accortezza e garanzie, nel rispetto delle disposizioni del DPCM, alcune attività potrebbero essere svolte. Non ultimo, perché crediamo nelle Istituzioni, e crediamo anche che le attività sociali e culturali possano essere risorsa di una resistenza ragionata, concorrendo ove possibile a una funzione di "salute pubblica", in un senso diverso dall'emergenza Sanitaria, naturalmente.

Ultima, non per importanza, perché il nostro Teatro non riceve alcun sostegno economico Istituzionale per le proprie attività, nonostante tutte le attività realizzate, quindi attualmente non possiamo aspettarci di ricevere aiuti a compensazione delle difficoltà derivate da quel che inevitabilmente ci danneggia sospendendo le attività.

Concludiamo però questo comunicato dicendo comunque che #ilteatrononsiferma (contattateci per sapere cosa realizzeremo nei prossimi giorni)".