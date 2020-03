Corso BLS-D online

Altre notizie brevi

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:50

Ventiquattro ore e le Asl riceveranno l’elenco delle strutture alberghiere che saranno utilizzabili per ospitare i malati e il personale medico risultati positivi al virus ma asintomatici, come pure medici e infermieri, pur negativi, che per maggior tutela dei familiari con cui vivono, visto il contatto ripetuto con i malati,...

mercoledì, 18 marzo 2020, 18:39

In attuazione dell'ordinanza n. 16 emessa oggi, 18 marzo 2020 dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, la Regione ha deliberato di realizzare un totale di 280 postazioni aggiuntive di terapia intensiva come ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19.

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:06

Un altro tassello va ad arricchire il mosaico di azioni messe in campo dal Comune di Porcari nell'ambito del COC di Protezione Civile. Leonardo Fornaciari, primo cittadino di Porcari, afferma: "La funzione principale del COC è quella di garantire assistenza alla popolazione in questo momento di difficoltà.

mercoledì, 18 marzo 2020, 16:04

Data la situazione emergenziale per il Covid-19 il Consorzio di Bonifica ha deciso di posticipare di un mese la scadenza per la presentazione delle domande che riguardano la selezione per il nuovo Dirigente.La scadenza del bando, fissata per il 17 marzo scorso, viene quindi posticipata al 17 aprile.

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:49

Buoni elettronici per i celiaci prorogati di un mese. Per limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, ma comprendendo anche la necessità di dover andare incontro nel miglior modo possibile alle esigenze di tutti i pazienti toscani, l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, in collaborazione con il settore Sanità...

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:28

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo appello alle istituzioni, scritto congiuntamente alle altre forze di sinistra della piana lucchese, affinché vengano messe in atto tutte le misure possibili a sostegno delle associazioni che svolgono attività a beneficio delle fasce più deboli della popolazione.

mercoledì, 18 marzo 2020, 15:16

"L'appello di chi attualmente opera al San Luca di Lucca per aiutare chi è stato contagiato dal Coronavirus - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - è molto chiaro, quanto drammatico: c'è, infatti, carenza di mascherine FFP2 e FFP3, cioè quelle che sono effettivamente idonee per proteggere...

mercoledì, 18 marzo 2020, 14:56

"Purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - giungono segnalazioni che le tabaccherie della nostra Regione, continuano ad essere frequentate specialmente da anziani, desiderosi di proseguire a giocare al lotto o alle slot." "Ci appelliamo a loro - prosegue il consigliere - affinchè evitino tassativamente di...

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:28

Questa mattina ho inviato una comunicazione al Sindaco e al presidente del Consiglio con la quale richiediamo, come previsto dall'ultimo DPCM, di riprendere i lavori del consiglio comunale tramite videoconferenza. Sono le parole di Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori.

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:20

Riccardo Zucconi, capogruppo Fratelli d'Italia in Commissione Attività Produttive, Turismo e Commercio: "Su lavoratori autonomi governo fa figli e figliastri. "In un periodo di grandi difficoltà economiche per i cittadini il governo venga incontro ai proprietari di strutture commerciali e turistiche dando loro la possibilità di sospendere il pagamento dei...